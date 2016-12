Syy löytyi: Tämän takia Facebookin jättilennokki putosi

Digitoday

Yhdysvaltain onnettomuustutkintaelin NTSB julkaisi raportin Facebookin epäonnisesta testilennosta, jota toimitusjohtaja Mark Zuckerberg http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mark%20Zuckerberg väitti aiemmin menestyksekkääksi.Sosiaalisen median jätti suoritti suuren Aquila-lennokkinsa ensilennon Arizonassa viime kesänä, mutta lennokki putosi maahan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000004876362.html juuri ennen laskeutumista. Nyt NTSB on päätellyt, mitä tapahtui. http://www.ntsb.gov/_layouts/ntsb.aviation/brief.aspx?ev_id=20160701X62525&key=1 Raportin mukaan syynä onnettomuuteen oli todennäköisesti oikeanpuoleisen siiven rakenteellinen pettäminen liian suuren nopeuden vuoksi. Suuri nopeus puolestaan johtui tuulenpuuskista, jotka ylittivät Aquilan autopilotin kyvykkyyden.Vahva tuuli nosti lennokin yli aiotun lentoreitin, jolloin autopilotti käski lennokkia laskemaan nokkaa ja nostamaan nopeutta. Lennokin havaittiin heittelehtineen voimakkaasti ilmassa ennen siiven pettämistä.Aquila osui maahan neljä sekuntia myöhemmin noin 46 kilometrin tuntinopeudella ja kärsi "merkittäviä vahinkoja", NTSB kirjoittaa.Viranomaisen raportista uutisoi muun muassa Recode http://www.recode.net/2016/12/18/13998900/facebooks-drone-crash-aquila-arizona-structural-failure . Facebookin on tarkoitus käyttää Aquila-lennokkeja internet-yhteyksien tarjoamiseen ympäri maailmaa. Kookkaan lennokin siipien kärkiväli on 43 metriä eli suurempi kuin Boeing 737:lla.