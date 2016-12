Törkeä temppu: Lakimiehet virittivät 6 miljoonan dollarin ansan pornon lataajille

Digitoday

Pornoa verkkoon ja lataajat maksumiehiksi. Siinä pähkinänkuoressa kahden yhdysvaltalaisen lakimiehen väitetty suunnitelma, josta muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2016/12/16/13989378/pornography-piracy-phony-copyright-notice-fraud-indictment kertoo.Lakimiesten epäillään käyttäneen raa'asti hyväkseen Yhdysvaltain tekijänoikeusjärjestelmää ja kiristäneen pornopiraateilta noin kuusi miljoonaa dollaria kolmen vuoden aikana.Syyttäjien mukaan lakimiehet latasivat verkon jakopalveluihin, kuten kuuluisaan Pirate Bayhyn, pornovideoita ja sitten kävivät voimalla niiden kimppuun, jotka latasivat videoita.Lataajien nimet selvitettiin normaalin tekijänoikeuskäytännön puitteissa verkkovalvonnalla. Tämän jälkeen lataajia uhattiin jopa 150 000 dollarin sakoilla, jos nämä eivät suostuneet maksamaan alempaa noin 4000 dollarin korvausta.Suomessa piraatteja jahdataan merkittävästi aiempaa aktiivisemmin, mutta suoranaisia väärinkäytöksiä ei ole nähty. Piratisimikirjeitä ahkerasti lähettävät piraattivahdit myöntävät, että myös vahinkoja on tapahtunut http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001041254.html Nyt kirjeitä lähettää Suomessa lakitoimisto Hedman Partners. Useita juttuja on viety oikeuteen asti http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001906559.html , ja yksi tuomiokin on langetettu http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000004884931.html