Nyt Facebook on pulassa: EU syyttää valehtelusta ja uhkaa jättisakoilla

EU:n kilpailuviranomaiset syyttävät Facebookia väärien tietojen antamisesta WhatsApp-kaupan yhteydessä, kertoo Reuters http://www.reuters.com/article/us-whatsapp-m-a-facebook-eu-idUSKBN14917T Kyse on Facebookin perumasta lupauksesta, ettei yhtiö yhdistelisi Facebook- ja WhatsApp-käyttäjien tietoja. Facebook sanoi kaupan yhteydessä, ettei sillä ole kykyä yhdistellä tietoja luotettavasti.Nykyisen tiedon valossa yhtiöllä oli olemassa tekniset edellykset jo vuonna 2014.– Tässä tilanteessa komissio uskoo, että Facebook antoi EU:n yritysfuusioiden sääntelyn puitteissa tarkoituksellisesti tai välinpitämättömyyttään väärää tai harhaanjohtavaa tietoa komissiolle, EU-komissio sanoi tämänpäiväisessä kannanotossaan.Facebookia uhkaa sakko, joka on suurimmillaan prosentti yhtiön liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihto tilivuodelta 2015 oli 17,9 miljardia dollaria eli 17,2 miljardia euroa.EU-viranomaisten toimenpiteillä ei ole kuitenkaan merkitystä 22 miljardin dollarin arvoisen kaupan toteutumiselle.Facebookilla on vastausaikaa tammikuun loppuun.