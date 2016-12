Pelottava lakiesitys nettivalvonnasta USA:ssa: Otetaan käyttöön verkkorikollisten konsti

Digitoday

Eteläcarolinalainen kongressiedustaja Bill Chumley http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Bill%20Chumley on jättänyt lakiesityksen, joka pakottaisi teknisten laitteiden jälleenmyyjiä asentamaan kaikkiin internet-selailuun kykeneviin laitteisiin eroottisen materiaalin estävät suodatinohjelmistot.Asiasta kirjoittaa Yahoo News https://www.yahoo.com/tech/south-carolina-law-install-porn-blocking-ransomware-pcs-193449408.html paikallisen GoUpstaten saamien kommenttien perusteella.”Ihmiskaupan estolain” nimellä tunnetusta ehdotuksesta tekee erikoisen se, että suodatus olisi poistettavissa 20 dollari maksua vastaan. Tekniikkaa on verrattu verkkorikollisten käyttämiin kiristysohjelmiin, jotka vaativat uhreiltaan rahaa palauttaakseen koneen toiminnan normaaliksi.Lain nimi selittyy sillä, että sillä kerättävät tuotot käytettäisiin osavaltiossa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan.Lakiehdotusta on ehditty kritisoimaan hankalasti toteutettavaksi sekä helposti kierrettäväksi ja jopa maan perustuslain vastaiseksi. Sitä on lähinnä pidetty 20 dollarin ylimääräisenä maksuna teknisille laitteille.Samalla sen on huomautettu olevan todiste siitä, miten irrallaan jotkut poliitikot ovat tekniikkaan ja internetiin liittyvästä todellisuudesta.GoUpstaten haastattelussa Chumley perusteli lakiesitystä lasten suojelemisella sekä tapana taistella ihmiskauppaa vastaan.