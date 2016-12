Näin Facebook luovutti tietoja käyttäjistään Suomen viranomaisille

Digitoday

Suomen viranomaiset tämän vuoden alkupuolella ovat pyytäneet Facebookilta kaksinkertaisen määrän käyttäjien tietoja verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, selviää Facebookin valtioiden tietopyyntöjä koskevasta raportista http://newsroom.fb.com/news/2016/12/global-government-requests-report-6/ Viime vuoden tammi–kesäkuussa Suomen viranomaiset pyysivät tietoja 22 yksilöidystä käyttäjästä tai käyttäjätilistä, kun taas tämän vuoden alkupuoliskolla tietopyynnöt ovat koskeneet 44 käyttäjää tai käyttäjätiliä.42 tapauksessa on ollut kyse oikeusprosessista ja 2 tapauksessa hätätilanteesta. Facebookin mukaan hätätilanteissa on kyse vakavan vamman tai kuoleman vaarasta.Facebook kertoi luovuttaneensa tietoja noin 80 prosentissa oikeusprosesseista.Tietopyyntöjen määrä on tänä vuonna kuitenkin laskenut viime vuoden heinä–joulukuusta, jolloin Suomen viranomaiset pyysivät Facebookilta tietoja kaikkiaan 69 käyttäjästä tai käyttäjätilistä, mikä on Suomen kohdalla suurin määrä Facebookin 2013 alkaneen raportoinnin aikana.Ruotsin viranomaiset puolestaan pyysivät tietoja 441 käyttäjästä ja saivat pyytämänsä tiedot 89 prosentissa tapauksia.Maailmanlaajuisesti viranomaisten tammi–kesäkuun aikana Facebookille tekemien tietopyyntöjen määrä on noussut 27 prosenttia verrattuna viime vuoden heinä–joulukuuhun. Suurin osa tietopyynnöistä tuli Yhdysvaltojen viranomaisilta, joista 56 prosenttiin liittyi määräys, jolla estettiin Facebookia kertomasta tietopyynnöstä tilin käyttäjälle.