Älä tee tätä virhettä Facebookissa – voi tuhota joulutunnelman

Jouluna Facebookissa roikkuminen ja kavereiden ”täydellisten” joulupäivitysten seuraaminen voi olla myrkkyä joulutunnelmalle, kirjoittaa BBC http://www.bbc.com/news/education-38392802 Kööpenhaminan yliopiston tutkimukseen perustuen.Tutkimuksessa todetaan, että mielialaan vaikuttaa negatiivisesti erityisesti ”stalkkaaminen” eli passiivinen toisten käyttäjien seuraaminen. Toisin sanoen muiden jouluilon seuraaminen voi viedä pois oman. Taustalla vaikuttaa itselle epäedullinen sosiaalinen vertailu.Haitallisinta on, jos Facebookissa tulee notkuttua muiden joulua seuraamassa vähän liian pitkään.Tilanne on toinen, jos Facebook-käyttö on toisiin ihmisiin kontaktia ottavaa ja keskustelevaa. Tällöin kokemus on reilusti positiivisempi.Jos omat joulutunnelmat ovat vaakalaudalla, tutkijat tarjoavat yhdeksi vaihtoehdoksi viikon Facebook-taukoa joulun aikaan.Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui 1300 henkilöä, joista suurin osa oli naisia.