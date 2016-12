Snapchat mokasi – kyykytti internetin kelloa

Digitoday

Snapchat-pikaviestintäohjelman iOS-versiossa oli virhe, joka on pannut netin aikapalvelimet koville, kertoo The Register http://www.theregister.co.uk/2016/12/21/snapchat_coding_error_nearly_destroys_all_of_time_for_the_internet/ Kohteeksi joutunut NTP (Network Time Protocol) on tietokoneiden välillä aikatiedon välittämiseen liittyvä tekniikka. Se perustuu vapaaehtoisten ylläpitämiin aikapalvelimiin, jotka synkronoivat verkkoon kytkettyjen laitteiden kelloja.Snapchat-sovelluksen huolimattomasta ohjelmointityöstä johtunut virhe nostatti nopeasti aikapalvelimille suuntautuvan verkkoliikenteen 20-kertaiseksi normaaliin verrattuna.Snapchatin pääsuunnittelija Jad Boutros http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jad%20Boutros myönsi virheen nopeasti, ja sanoi yhtiön julkaisevan uuden version pikaviestimestä.Tällä hetkellä internetin kellopalvelinverkosto koostuu noin 2700 laitteesta, mutta määrää pidetään liian pienenä. Esineiden internetin eli nettiin kytkettyjen laitteiden hurjan lisääntymisen myötä verkoston ylläpitämiseen etsitään lisävoimia.