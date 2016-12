Näyttävä takaisku Applelle: Arvostettu auktoriteetti hylkäsi MacBook Pron

Digitoday

Arvovaltainen yhdysvaltalainen kuluttajalehti Consumer Reports http://www.consumerreports.org/laptops/macbook-pros-fail-to-earn-consumer-reports-recommendation/ ei suosittele http://www.consumerreports.org/laptops/macbook-pros-fail-to-earn-consumer-reports-recommendation/ Applen lokakuussa julkaisemaa Macbook Pro -kannettavaa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Applen MacBook-sarjan kannettava ei saa lehden suositusta.Syynä on kannettavan akun kesto, joka vaihteli Consumer Reportsin testeissä paljon. Apple itse mainostaa Macbook Pro -kannettavan akun kestävän 10 tuntia, mutta esimerkiksi Applen tukisivuilla https://discussions.apple.com/thread/7755374?start=0&tstart=0 monet ovat valittaneet, että he ovat ehtineet käyttää konetta vain 3–4 tuntia yhdellä akun latauksella.Lehti osti vähittäiskaupasta 13-tuumaisella näytöllä varustetut Macbook Pro -mallit sekä Touch Bar -kosketusnäppäimien kanssa että ilman sekä 15-tuumaisen Macbook Pron, jossa on Touch Bar.Aiemmat MacBook-kannettavat ovat pärjänneet erittäin hyvin Consumer Reports -lehden akkutesteissä, mutta uusien laitteiden akun kesto vaihteli reilusti testien välillä, lehti toteaa.Yleensä akkuteisteissä heittely eri testikertojen välillä on vain viisi prosenttia, mutta esimerkiksi 13-tuumainen Touch Bar -läppäri pysyi ensimmäisessä testissä päällä 16 tuntia, seuraavassa alle 13 tuntia ja kolmannessa alle 4 tuntia. Ilman Touch Baria oleva MacBook Pro kesti ensimmäisessä testissä jopa yli 19 tuntia, mutta toisella kertaa vain neljä ja puoli tuntia.Consumer Reports merkitsi uusien MacBook Pro -mallien akun kestoiksi niiden heikoimmat ajat. Perusteluna on se, ettei testien keskiarvoaika kuvaisi sitä, mitä käyttäjä todellisuudessa joutuu laitteen kanssa kokemaan.Koska akun kesto on Consumer Reports -lehden mukaan kannettavien tärkeimpiä ominaisuuksia, MacBook Pro -lehdet eivät täyttäneet lehden suosittelemien laitteiden vaatimuksia. Bloomberg-uutistoimiston http://www.theverge.com/2016/12/20/14024322/macbook-pro-battery-development-failure saamien tietojen mukaan Apple yritti alunperin kehittää MacBook Pro -kannettaviin uudenlaista entistä suuritehoisempaa akkua. Akku ei kuitenkaan läpäissyt Applen testejä, joten yhtiön oli käytettävä ohuissa kannettavissaan perinteistä akkumallia.Bloombergin tiedot eivät kuitenkaan selitä MacBook Pro -kannettavien akkujen keston suurta heittelyä.Apple ei ole suostunut kommentoimaan testituloksia Consumer Reports -lehdelle, vaan neuvoo ongelmia kokevia asiakkaita ottamaan yhteyttä Applen huoltoon.