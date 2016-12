Nämä laboratorionsa keksinnöt Samsung esittelee ensi viikolla

Digitoday

Ensi viikolla Las Vegasissa alkavilla CES-kulutuselektroniikkamessuilla on luvassa jälleen runsaasti tuotejulkistuksia. Samsung on joulun aikana ottanut pienen varaslähdön esittelemällä jo ennakkoon kolme laitetta https://news.samsung.com/global/samsung-to-reveal-creative-lab-projects-for-kids-and-skincare-at-ces-2017 , jotka se aikoo näyttää yleisölle CES-tapahtumassa.Tag+, S-Skin ja Lumini ovat Samsungin Creative Labs -projekteja, joita yhtiö ei välttämättä kuitenkaan tuo markkinoille.Tag+ on lasten leluihin liittyvä pieni nappulan kaltainen laite, joka voidaan yhdistää esimerkiksi puhelimeen tai tabletiin bluetoothin avulla. Nappulan lyhyt ja pitkä painaminen avaavat eri toimintoja puhelinsovelluksessa, kuten esimerkiksi lelun kokoamisohjeita sekä mahdollisuuden ottaa ja jakaa tablet-laitteella otettuja valokuvia.Nappulaa ravistamalla sovellus voi avata puheyhteyden toiseen Tag+ -laitteen omistajaan ja kahden Tag+ -laitteen napauttaminen yhteen saa sovelluksen näyttämään, mitä voi tehdä yhdistämällä niihin liittyvät lelut tai lelujen osat.Hieman epäselväksi jää, miksei Tag+:n toimintoja voi vain yksinkertaisesti käyttää puhelimeen tai tabletiin asennetulla sovelluksella, ilman helposti hukkuvaa nappula-lisälaitetta.S-Skin ja Lumini ovat ihonhoitoon tarkoitettuja tuotteita. S-Skin on puhelimeen bluetoothilla langattomasti kytkettävä laite, jonka sensorit mittaavat kasvojen ihoa, antavat iholle led-valohoitoa ja esimerkiksi suosittelevat tuotteeseen liittyviä muita ihonhoitotuotteita.Lumini taas on kameralaite, joka Samsungin mukaan pystyy tunnistamaan ihon ongelmia pinnan alta, sekä suosittelee tämän perusteella hoitokeinoja.