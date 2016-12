Hittilaitteen myynti kasvoi yli 900 prosenttia – sisältää riskin, jota kaikki eivät tule ajatelleeksi

Digitoday

Älykaiuttimet ovat tuoteryhmä, joiden myynti kasvaa räjähdysmäisesti.Nettijätti Amazon http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=2232897 kertoo Amazon Echo-kaiuttimensa myynnin kasvaneen joulumyynnissä yli yhdeksänkertaiseksi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 180 dollarin hintainen Echo ja sen 50 dollaria maksava halpamalli Echo Dot olivat joulun suosituimpia lahjoja Yhdysvaltain Amazonissa.Älykaiutin on kodissa keskeiselle paikalle sijoitettava laite, joka kaiuttimena toimimisen ohella vastailee tekoälynsä avulla käyttäjänsä esittämiin kysymyksiin ja mahdollistaa kodin laitteiden komentamisen puheohjauksella. Kaiuttimiin kytketään usein myös jonkin musiikkipalvelun kuukausitilaus.Myös Google on julkistanut Google Home -kaiuttimen, jonka toimintaperiaate on samanlainen. Google ei ole kertonut myymiensä kaiuttimien määrää, mutta nettilehti Recoden http://www.recode.net/2016/6/29/12055270/google-home-chromecast-mario-queiroz mukaan viime kesänä niitä arvioitiin myydyn noin 3 miljoonaa kappaletta, ja tämän vuoden tavoite olisi 10 miljoonassa.Älykaiuttimia ei ole vielä saatavilla Suomessa, sillä tekoälyavustajat toimivat toistaiseksi vain englanniksi tai muilla suurilla kielillä.Tekoälykaiutin sisältää tietoturvariskin, jota kaikki käyttäjät eivät tule ajatelleeksi: Se kuuntelee huoneessa käytäviä keskusteluja ja aktivoituu kuullessaan avainsanan, Amazonin tapauksessa ”Alexa” ja Googlella ”OK, Google”. Tämän jälkeen se voi tallentaa kuulemansa äänet pilveen valmistajansa palvelimille. Engadget https://www.engadget.com/2016/12/27/amazon-echo-audio-data-murder-case/ kertoo The Informationin tietojen perusteella, että poliisi on Yhdysvalloissa on käyttänyt murhatutkinnassa tietoja ainakin yhdestä Echo-kaiuttimesta. Amazon kieltäytyi luovuttamasta tietoja, jolloin poliisi turvautui pakkokeinoihin.