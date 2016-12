Matkustatko USA:han? Nyt viranomaiset haluavat tietää sinusta myös tämän

Digitoday

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat alkaneet kysellä muun muassa suomalaisilta matkustajilta heidän tileistään eri yhteisöpalveluissa, kertoo yhdysvaltalainen verkkolehti http://www.politico.com/story/2016/12/foreign-travelers-social-media-232930 Politico http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Politico Yhdysvaltoihin turistimatkalle aikovien suomalaisten on täytettävä sähköinen ESTA-matkustuslupahakemus, johon viime viikolla on lisätty kohta, jossa vastaajaa pyydetään ilmoittamaan muun muassa Facebook-, Google+-, Instagram-, LinkedIn- ja Youtube-tilinsä nimet.Vastaaminen on vapaaehtoista, mutta jo kysymyksen lisääminen on herättänyt laajaa vastustusta Yhdysvalloissa.Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaiset esittelivät suunnitelman viime kesänä. Kyselyn tarkoituksena on saada selville, onko Yhdysvalloissa vierailevilla esimerkiksi yhteyksiä terroristijärjestöihin verkkopalvelujen kautta.Google, Facebook, Twitter sekä useat muut teknologiayhtiöt ovat arvostelleet hanketta, sillä niiden mukaan yhteisötilien kysely voi vähentää verkkopalvelujen käyttöä sekä lopulta sananvapautta verkossa, Politico-lehti kertoo http://www.politico.com/story/2016/08/social-media-screening-privacy-227287