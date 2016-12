Pelaatko tietokonepelejä? Windows 10 saamassa iloisen yllätyksen

Digitoday

Microsoft on tuomassa Windows 10:een ison Creators Update -nimisen päivityksen ensi vuonna. Päivityksen pääpaino on käyttäjien tuottavuuden ja luovuuden lisäämisessä, mutta päivitys tuo uudistuksia myös pelaamiseen.Pelaamista parantaviin uudistuksiin kuuluvat 4K-näyttötarkkuus, Beam-niminen pelien suoratoistotekniikka sekä mahdollisuus järjestää peliturnauksia suoraan käyttöjärjestelmästä käsin.Näiden ohella tulossa näyttää olevan myös pelisuorituskykyä lisäävä pelitila, uutisoi Gamespot http://www.gamespot.com/articles/windows-10-reportedly-adding-a-game-mode-that-woul/1100-6446537/ Twitterissä esille tulleiden tietojen mukaan.Creators Updaten vuotaneesta 14997-esiversiosta löytynyt gamemode.dll-tiedosto viittaa siihen, että Windows 10 asettaa pelaamisen etusijalle jakaessaan prosessorin ja näytönohjaimen resursseja.Vaikka pelaaminen käyttää suurimman osan tietokoneen laskentatahosta, normaalitapauksessa suuri osa prosessorin kapasiteetista jää pelaamisenkin aikana hoitamaan taustalla pyöriviä käyttöjärjestelmän prosesseja. Erillinen pelitila voisi siis lisätä tietokoneen suorituskykyä reilustikin.Väitteitä tukee se, että Xbox One toimii samalla periaatteella.Pelitilan tarkemmasta toiminnasta ei ole tietoa. Gamespot spekuloi sillä, että on teoriassa mahdollista, että se toimisi vain Microsoftin oman kaupan kautta ladatuissa peleissä.Asiasta saadaan lisätietoja, kun Creators Updaten esiversio tulee viralliseen jakeluun Windows Insider -ohjelman testaajille.