”Kannustaa väkivaltaan, kärjistää heimokonflikteja” – suomalaispeli estettiin Iranissa

Iran on alkanut rajoittaa suomalaisen Clash of Clans -mobiilipelin pelaamista, kirjoittaa BBC http://www.bbc.com/news/technology-38450101 Taustalla on psykologian laatima tutkimusraportti, jonka mukana peli kannustaa väkivaltaan ja kärjistää heimokonflikteja. Näiden ohella pelin pelätään voivan koukuttaa nuoria ja siten vaikuttaa näiden perhe-elämään negatiivisesti.Pelin idea on aseiden kehittely, tukikohtien rakentaminen ja kilpailevien pelaajien tukikohtiin hyökkääminen.Supercellin Clash of Clans nauttii suurta suosiota Iranissa. Aiemmin tänä vuonna julkaistun selvityksen mukaan kaksi kolmesta iranilaisesta mobiilipelaajasta pelaa sitä.Toistaiseksi on epäselvää, miten pelaamista aiotaan rajoittaa. Joidenkin tietojen mukaan pelille asetettaisiin ikäraja. Jotkut pelaajat ovat kuitenkin raportoineet, että kaikkien pelaajien pääsyä Clash of Clansiin on estetty. Peli vaatii toimiakseen nettiyhteyden.Iran kielsi aiemmin tänä vuonna Pokémon Gon. Maa on ollut uskonnollis-konservatiivisesti hallittu islamilainen tasavalta vuoden 1979 vallankumouksesta asti.