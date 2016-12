FBI paljasti venäläishakkeroinnin yksityiskohdat – myös Donald Trump kertoi mielipiteensä tietokoneista

Digitoday

Yhdysvaltain turvallisuusministeriö ja FBI julkistivat torstaina tarkennettuja tietoja https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national venäläisten väitetystä USA:n vaaleihin kohdistuneesta hakkeroinnista.Istuvan presidentin Barack Obaman http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Barack%20Obaman hallinto syyttää Venäjää yhdysvaltain presidentinvaaleihin puuttumisesta hakkeroimalla. Vastatoimena USA karkottaa http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000005025790.html 35 venäläistä.Amerikkalaisviranomaisten mukaan Grizzly Steppeksi (Karhuaro) nimetty operaatio on yhdistettävissä suoraan Venäjään. Operaatiossa hakkeroitiin tietoja USA:n poliittisilta organisaatioilta, ja niitä julkaistiin valikoiden esimerkiksi Wikileaksin ja DCLeaksin kautta.Valtiolliset tietomurrot tehdään yleensä uskottavan kiistettävyyden (plausible deniability) periaatteella, jossa iskujen tilaaja ei ole yhdistettävissä varsinaiseen hakkerointiin ja voi siten kiistää osallisuutensa. On poikkeuksellista, että valtiollisesta hakkeroinnista tehdään näin suoria syytöksiä.Amerikkalaisviranomaiset julkaisivat myös 13-sivuisen asiakirjan https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf (pdf), jossa verkkohyökkäysten kulku tai toimintaperiaate tuodaan tarkasti esille.Myös Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump kommentoi hakkerointia päivää aikaisemmin.Politicon toimittajan Eric Gellerin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Eric%20Gellerin jakamassa CNN:n videossa Trump tuo julki mielipiteensä tietokoneista.Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen tästä https://twitter.com/ericgeller/status/814283767238037504?ref_src=twsrc%5Etfw Trump kommentoi asiaa toteamalla, että ”tietokoneet ovat monimutkaistaneet elämäämme suuresti”.– Tietokoneiden aikakausi on saanut aikaan sen, ettei kukaan oikein tunnu tietävän, mitä tapahtuu. Meillä on nopeutta ja muita asioita, mutten ole varma, onko meillä riittävää turvallisuutta, Trump jatkoi.