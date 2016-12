Teleoperaattori listasi: Nämä 6 muutosta vaikuttavat elämääsi vuonna 2017

Digitoday

Teleoperaattori Elisa on listannut kuusi digitaalisuuteen liittyvää trendiä, jotka vaikuttavat ihmisten arkielämään vuonna 2017.1. Mobiilidatan lisääntyminenElisan mukaan suomalaisten käyttämän mobiilidatan määrä nousee 50–70 prosentilla vuodessa. Merkittävin datamäärän kasvattaja on mobiilivideoiden katselun lisääntyminen ja niiden tarkkuuden kasvu. Tutkimuslaitos Tefficientin selvityksen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005014400.html mukaan suomalaisten DNA:n ja Elisan asiakkaat siirtävät eniten mobiilidataa maailmassa.2. Lisätty todellisuusPokémon Go esitteli monille suomalaisille ensimmäistä kertaa lisätyn todellisuuden (augmented reality), joka tarkoittaa tietokonegrafiikan ja luonnollisen näkymän yhdistämistä. Tekniikkaa on käytetty jo pidempään armeijan ja teollisuuden sovelluksiin, mutta tätä hyödyntäviä pelejä nähdään lisää ensi vuonna.3. Shoppailu muuttuuEnsi vuonna nähdään useampia uusia tekniikoita, jotka vaikuttavat ostoksilla käyntiin. Näitä ovat mobiilimaksaminen, sisätilapaikannus, personointi, esineiden internet ja aiemmin mainittu lisätty todellisuus. Uusilla tekniikoilla on esimerkiksi mahdollista löytää tuotteet kaupan sisällä ja mallailla huonekaluja digitaalisesti omaan asuntoon.4. ÄlyliikenneKäynnissä on parhaillaan useita älykkääseen liikenteeseen liittyviä projekteja, kuten Helsingissä ja Tampereella toimivat Sohjo-hankkeen robottibussit. Lisäksi luvassa on uusia liikenteeseen liittyviä mobiilisovelluksia, jotka pohjautuvat avoimeen dataan.5. TekoälyavustajatApple Siri, Amazon Echo, Google Assistant ja Microsoft Cortana ovat suurten internet-yhtiöiden tekoälyavustajia, jotka toimivat puheohjauksella. Ne suorittavat annettuja tehtäviä (puheluiden yhdistäminen) ja vastaavat kysymyksiin (huomisen sää). Osa näistä on jo suomalaistenkin käytettävissä englanniksi, mutta myös suomen kielen puhetunnistus kehittyy nopeasti.6. Terveys ja kuntoiluTerveysteknologia on yleistynyt nopeasti, ja ensi vuonna yhä useampi hankkii aktiivisuusrannekkeen tai muun älymittarin. Nämä paitsi mahdollistavat oman kunnon seuraamisen, myös sairauksien ennaltaehkäisyn. Muutamalla paikkakunnalla kokeillaan myös jo hankkeita, joissa potilaiden terveysarvoja mitataan älypuhelinsovelluksilla.