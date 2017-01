Windows 10:ssä on näppärä toiminto: Näin löydät heti haluamasi tiedoston tai ohjelman

Digitoday

Windows 10:n Käynnistä-valikko on saamassa uudistuksen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005023590.html , joka mahdollistaa sovellusten lajittelemisen kansioihin. Muutos nopeuttaa ohjelmien käynnistämistä, jos ne malttaa lajitella kansioihin nopeammin löydettäviksi.Ohjelmien nopeaan löytämiseen on kuitenkin olemassa jo nyt keino, jota kaikki eivät välttämättä tiedä: Windows 10:n alapalkissa on suurennuslasin kuva, jota klikkaamalla aukeaa hakukenttä. Tähän voi alkaa kirjoittaa etsimänsä sovelluksen (esimerkiksi Muistio tai Ohjauspaneeli) nimeä, jolloin ohjelma pomppaa esille.Niksi on näppärä etenkin vähän syvemmälle piilotettuja järjestelmäsovelluksia etsittäessä, jolloin niitä ei tarvitse hakea alavalikoiden alavalikoista.Jos käytät jotain ohjelmaa usein, siitä kannattaa toki tehdä pikakuvake työpöydälle. Tämä tapahtuu raahaamalla se hiirellä (tai kosketusnäyttöä käytettäessä sormella) työpöydälle ja pudottamalla se siihen.Hakukentän käyttö ei rajoitu ohjelmiin, vaan sen avulla voi myös löytää tiedostot tietokoneelta. Alkamalla näppäillä vaikka tekstinkäsittelyasiakirjan tai musiikkitiedoston nimeä, se ilmestyy näkyville ja on klikattavissa auki.Hakukuvakkeen oikealla puolella oleva laatikkosymboli puolestaan mahdollistaa työpöytien välillä vaihtelemisen. Tämä mahdollistaa erilaiset työtilat yhdelle käyttäjälle: esimerkiksi yksi peleille ja toinen töitä varten.