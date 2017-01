Facebook, palvelunne vilisee huijausmainoksia – aiotteko tehdä asialle jotain?

Digitoday

Facebook Facebook on jo kuukausien ajan näyttänyt käyttäjilleen huijausmainoksia, vaikka yhtiölle on valitettu niistä. Facebook välttelee vastaamasta suoriin kysymyksiin.

Facebookissa on liikkeellä mainoksia, jotka ohjaavat huijaussivuille. Mainokset on naamioitu suomalaisten tiedostusvälineiden Facebookissa jaetuiksi uutisiksi, ja ne johtavat muualla verkossa oleville huijaussivuille.



Itse huijaussivut on naamioitu uutisartikkeleiksi, jotka kertovat esimerkiksi euron kännykkätarjouksisista, mutta johtavat kuukausimaksullisten palveluiden tilausansaan. Näiden sivujen kanssa Facebook ei ole tekemisissä, mutta palvelussa olevat ostetut mainokset ohjaavat kävijöitä niille.



Huijauksiin johtavia Facebook-päivityksiä ei voi ilmiantaa tavallisten statuspäivitysten tavoin, koska ne ovat mainoksia. Ne voi korkeintaan peittää omasta uutissyötteestä, mikä ei kuitenkaan estä niitä näkymästä muille käyttäjille.



Ilmiö ei ole uusi. Facebookissa on mainostettu huijaussivustoja kuukausikaupalla. Facebook ei ole kuitenkaan onnistunut poistamaan huijausmainoksia palvelustaan.



Ilta-Sanomat Digitoday lähestyi Facebookia seuraavilla kysymyksillä:



- Eikö Facebook tarkista esittämiensä mainosten lainmukaisuutta?



- Kuinka mainosten kontrolliprosessi toimii?



- Miksei Facebook anna käyttäjiensä ilmiantaa huijausmainoksia?



- Kuinka käyttäjien tulisi toimia huijausmainoksia nähdessään?



- Aikooko Facebook tehdä asialle jotakin?



- Vahingoittaisiko huijausmainosten estäminen Facebookin liiketoimintaa?



Facebookin käyttämä ruotsalainen pr-toimisto antoi kahden päivän kuluttua vastauksen anonyymiksi jääneen Facebookin edustajan nimissä.



Lausunto oli yleisluontoinen, eikä kysymyksiin nimenomaisesti vastaava.



– Mikään tarkistusjärjestelmä ei huomaa kaikkia rikkomuksia. Olemme ottaneet käyttöömme työkaluja, joiden tulisi tukea käyttöehtojemme noudattamista, rikkeidenuusijoiden kiinni saamista ja käytäntöjemme selkiyttämistä mainostajille. Olemme myös kouluttaneet tiimejä mainosten tarkastamiseen.



– Meillä on myös tiimejä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat teknisiä keinoja käyttäjiemme suojelemiseksi. Teemme esimerkiksi yhteistyötä Web of Trustin kanssa, joka auttaa meitä tarkastamaan huijaus- tai haittaohjelmasivuille vieviä linkkejä. Olemme myös rakentaneet suojauksia havaitaksemme tapaukset, joissa linkki johtaa eri sivulle kuin miltä se käyttäjälle näyttää, sekä muunlaiset petosverkkosivut.



Facebookin lausunto antaa ymmärtää asian olevan tiedossa, mutta se ei varsinaisesti lupaa parannusta asiaan.