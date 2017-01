MIT: Näin Uber voisi korvata New Yorkin taksit - ilman kuskeja

Digitoday

Vain 3000 nelihenkistä autoa voisi korvata jopa 98 prosenttia siitä New Yorkin kuljetustarpeesta, jonka tyydyttämiseen tarvitaan tällä hetkellä lähes 14 000 taksia. Näin arvioidaan kuuluisan MIT-yliopiston uudessa tutkimuksessa, josta muun muassa Cnet https://www.cnet.com/news/uber-lyft-carpool-apps-take-10000-taxis-new-york-mit/ uutisoi.Tutkimuksen tulokset enteilevät hyvää kyytipalveluille, kuten Uberille ja Lyftille, mutta huonoa New Yorkin kuuluisille keltaisille takseille ja ennen kaikkea niiden kuljettajille. Etenkin, kun tutkimuksessa luotu tietokonealgoritmi ihmisten kyyditsemisen tehostamiseksi toimii parhaiten, kun auto ajaa itsenäisesti ilman ihmistä.MIT syötti algoritmiinsa tiedot kolmesta miljoonasta taksikyydistä New Yorkin kaupungissa. Sen jälkeen algoritmi käsitteli tiedot kimppakyyteinä ja laski niille parhaat reitit. Tulosten mukaan kimppakyydit lisäisivät matkustusaikaa vain viisi minuuttia.Todellisuus on kuitenkin MIT:n laskelmia haastavampaa Uberille ja kumppaneille. Kyytipalveluyritys on toistuvasti joutunut viranomaisten hampaisiin muun muassa juuri perinteisten taksipalvelujen haastamisesta lain harmaalla alueella eri puolilla maailmaa.Lisäksi äskettäin Uber ajautui kahnaukseen Kaliforniassa, missä yhtiö kokeili osittain itsenäisesti ajavia autojaan. Ne syyllistyivät heti vakaviinkin liikennerikkomuksiin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005007704.html , eikä Kalifornian osavaltio ollut antanut kokeiluun edes lupaa.