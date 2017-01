Tutkimus: Ilta-Sanomat suomalaisten tärkein uutislähde verkossa

Digitoday

Lähes joka neljäs kyselyyn vastannut (23 prosenttia) nimesi Ilta-Sanomat tärkeimmäksi uutislähteekseen internetissä. Tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi uutislähteeksi verkossa IS:n nosti peräti 40 prosenttia tutkimukseen vastanneesta yli tuhannesta ihmisestä.– Ilta-Sanomat on pyrkinyt jatkuvasti kehittämään uutistoimintaansa ja palvelemaan suomalaisia yhä paremmin verkossa. Hienoa, että lukijat ovat sen huomanneet. Jatkamme kehitystyötä edelleen, Ilta-Sanomien kustantaja ja vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Tapio%20Sadeoja sanoo.Verkon tärkeimpien uutislähteiden listalla Yle sijoittuu kakkospaikalle IS:n taakse. Yleä piti tärkeimpänä uutislähteenään verkossa 18 prosenttia vastaajista, Iltalehteä 14 prosenttia.Jos yllä oleva graafi suomalaisten tärkeimmistä uutislähteistä verkossa ei näy mobiililaitteellasi, näet sen tästä linkistä. http://files.snstatic.fi/IS/muse/infogram/Branditutkimus2016.png IS oli myös tutkimuksen mukaan suomalaisten tärkein uutislähde älypuhelimen ja tabletin käyttäjien joukossa (26 prosenttia vastaajista) ennen Yleä ja Iltalehteä (17 prosenttia vastaajista).Tutkimus tehtiin nyt seitsemättä kertaa. IS nousi kyselyssä suomalaisten tärkeimmäksi uutislähteeksi verkossa syksyllä 2013 ja on pitänyt kärkisijan siitä lähtien.Tutkimus tehtiin 13.−31. lokakuuta 2016 ja siihen vastasi 1006 henkilöä. Kohderyhmänä oli Suomen 15−79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta.Ilta-Sanomat on myös kokonaistavoittavuudeltaan Suomen luetuin uutismedia (Kansallinen Mediatutkimus 2016). Ilta-Sanomien verkkopalveluissa vieraillaan yli 30 miljoonaa kertaa viikossa. Eri kanavissaan IS tavoittaa viikoittain 2,2 miljoonaa suomalaista.​