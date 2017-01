Nokia julkisti juuri nettiin kytketyn hiusharjan, joka kuuntelee käyttäjänsä tukkaa

Digitoday

Nokian omistama Withings-yhtiö on julkaissut Consumer Electronics Show -messuilla Yhdysvalloissa älyhiusharjan http://www.withings.com/us/en/products/hair-coach Koko nimeltään Kérastase Hair Coach Powered by Withings -niminen harja sisältää mikrofonin, jonka ”kuuntelee hiusten ääniaaltoja paikantaakseen takut, kuivuuden, haarautuneet hiukset sekä hauraat kohdat”. Tämän lisäksi hiusharja analysoi harjasliikkeen voimaa ja vauhtia sekä laskee harjausliikkeet.Harjassa oleva värinätoiminto puolestaan ohjaa käyttäjää suositeltavan harjausliikkeen suuntaan.Hiusharja kytkeytyy iPhonessa tai Android-puhelimessa toimivaan mobiilisovellukseen, joka tekee analyysin käyttäjänsä hiuksista ja antaa hiustenhoitoneuvoja. Noin 200 dollarin hintainen laite tulee myyntiin syksyllä.Nokia osti harjan valmistaman ranskalaisen Wihingsin vuoden 2016 keväällä 170 miljoonan euron kauppahinnalla. Ranskalaisyhtiö valmistaa älyvaakojen, -rannekkeiden ja -kuumemittarien kaltaisia älyterveystuotteita, joille luvataan hurjaa kasvua.Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Rajeev%20Suri sanoi marraskuussa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001948515.html Nokian olevan keksimässä itseään uudelleen Withingsin kautta.– Kuluttajamarkkinoille meneminen ja sen yhdistäminen verkkobisnekseemme on meille vahva mahdollisuus, Suri sanoi Nikkei Asian Review’n mukaan.Harjan valmistajakumppani Kérastase puolestaan on kauneusjätti L'Oréal Groupin luksustuoteperhe.Älyharjan vastaanotto ei ole ollut kaikkialla varsinaisen riemastunut. Englantilainen The Register http://www.theregister.co.uk/2017/01/04/iot_ces_smart_hairbrush/ kutsui sitä ”vuoden 2017 p*skan internet -sarjan voittajaksi”. Kyseessä on väännös esineiden internetistä, joka tarkoittaa verkkoon kytkettyjä laitteita.