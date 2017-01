Erikoinen haittaohjelma leviää verkossa – pakottaa perehtymään tietoturvaan tai tuhoaa tiedostot

Digitoday

Verkossa leviää tavallisuudesta poikkeava kiristyshaittaohjelma nimeltään Koolova, kertoo Bleepingcomputer-sivusto https://www.bleepingcomputer.com/news/security/koolova-ransomware-decrypts-for-free-if-you-read-two-articles-about-ransomware/ Suomessa asiasta kirjoittaa Mikrobitti http://www.mikrobitti.fi/2017/01/no-nyt-on-hullu-kiristyshaittaohjelma-tuhoaa-kaikki-tiedostosi-ellet-lue-naita-kahta-artikkelia/?utm_source=emaileri&utm_medium=email Tietokoneelle tunkeutunut haittaohjelma salaa käyttäjän tiedostot eikä päästä niihin käsiksi, ellei käyttäjä suostu kiristäjän vaatimuksiin.Koolova eroaa perinteisestä kiristysohjelmasta eräällä olennaisella tavalla: kiristäjä ei vaadi uhriltaan rahallista korvausta.Sen sijaan haittaohjelma pakottaa uhrinsa lukemaan kaksi kyberturvaa käsittelevää artikkelia: Googlen blogista löytyvän Stay safe while browsing https://security.googleblog.com/2010/09/stay-safe-while-browsing.html sekä Bleeping Computerin Jigsaw Ransomware Decrypted: Will delete your files until you pay the Ransom https://www.bleepingcomputer.com/news/security/jigsaw-ransomware-decrypted-will-delete-your-files-until-you-pay-the-ransom/ Mikään mahdoton luku-urakka ei ole kyseessä, sillä molemmat artikkelit ovat varsin lyhyitä ja yleistajuisia.Kun uhri on lukenut artikkelit, haittaohjelma hakee uhrille palautusavaimen, jolla tietokoneen sisältöön pääsee jälleen käsiksi.Mikäli käyttäjä ei jostain syystä halua lukea artikkeleita, antaa kiristäjä todellisen uhkavaatimuksen: lue, tai Koolova alkaa tuhota tietokoneesi sisältöä.Tietoturvatietouden lisääminen on tietysti kaunis ajatus, mutta olennaista on myös kysyä, pyhittääkö tarkoitus todellakin keinot. Suomessa ja suurimmassa osassa muitakin maita haittaohjelmien levittäminen on yksiselitteisesti rikos, oli tarkoitus mikä tahansa.