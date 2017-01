Apple-pomon palkkaan miljoonaluokan pudotus – sai silti isomman potin kuin koskaan

Digitoday

Applen toimitusjohtajan Tim Cookin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Tim%20Cookin palkka ja bonuspalkkiot laskivat vuonna 2016, selviää Applen viime perjantaina antamasta johdon palkkioita koskevasta raportista.Cook tienasi vuonna 2015 yhteensä 10 miljoonaa dollaria palkkana ja bonuksina, mutta syyskuussa päättyneen vuoden 2016 tilikaudelta Cookin tienestit jäävät ”vain” 8,75 miljoonaan dollariin.Syynä on yhtiön laskenut liikevaihto, kun sekä iPhone-puhelimien myynti ja Mac-tietokoneiden myynti putosi, joten yhtiö ei saavuttanut täysiin bonuspalkkioihin oikeuttavia tavoitteitaan. Yhtiön liikevaihto laski viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001.Cookin henkilökohtaiset ansiot Applelta eivät kuitenkaan jääneet viime vuonna vain peruspalkan ja yhtiön bonukseen sidotun bonuksen varaan. Cook sai lisäksi osakkeina 136 miljoonan dollarin arvoisen palkkion, josta suurin osa ei ollut sidottu yhtiön tulokseen.Jättimäinen osakepalkkio on perua jo vuodelta 2011, kun Cook aloitti Applen toimitusjohtajana. Hän sai 980 000 osaketta palkkiona, koska on pysynyt tehtävässään viiden vuoden ajan. Lisäksi hän sai 280 000 osaketta, joiden ehtona oli Applen osakkeen sijoittuminen kärkikolmannekseen johtavien pörssiyritysten S&P 500 -listalla.Applen ei tuoreessa selonteossaan tarvinnut kertoa Cookin saamasta osakepalkkiosta, sillä raportti koski vain uusia palkkiosopimuksia.Kaikkiaan Cook on kerännyt osakepalkkiota yhteensä 350 miljoonan dollarin arvosta työskennellessään Applen toimitusjohtajana.