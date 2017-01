Mikä on ”Viki” – paljastuiko Nokian suuri suunnitelma juuri?

Digitoday

Nokia on hakenut tavaramerkkiä Viki-sanalle, käy ilmi viime perjantaina jätetystä anomuksesta, joka on nähtävissä Euroopan tavaramerkki- ja design-verkoston (TMDN) sivuilla https://www.tmdn.org/tmview/get-detail-pdf?st13=EM500000016224801 (pdf-tiedosto).Asian huomasi ensimmäisenä hollantilainen GSMinfo https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/10206/nokia-werkt-mogelijk-aan-eigen-ai-assistent-viki -verkkojulkaisu.Hakemuksen mukaan Viki on ”mobiililaitteiden ja verkon digiavustajien luomiseksi ja seuraamiseksi tarkoitettu tiedonkäsittelyohjelmisto, joka yhdistelee tietoja useista lähteistä ja on käytettävissä puheella tai chatilla”.Määritelmä kuulostaa samanlaiselta tekoälyavustajalta kuin Google Assistant, Applen Siri, Microsoftin Cortana tai Amazonin Alexa. Nämä ovat tekoälyyn perustuvia ohjelmistorobotteja, jotka osaavat vastailla omistajiensa kysymyksiin, ylläpitää kalenteria tai vaikkapa varata pyynnöstä pöydän ravintolasta.Digiavustajista povataan yhtä lähivuosien suurinta murrosta, ja jatkossa sellainen on käytössä useimmissa puhelimissa, minkä lisäksi ne löytävät tiensä ihmisten pöydille esimerkiksi ääniohjattavina älykaiuttimina.Nokia on siirtynyt takaisin kuluttajamarkkinoille Withings-tuotebrändinsä kautta, ja sen valmistamiin älyterveystuotteisiin digiavustaja istuisi hyvin. Viime viikolla yhtiö julkisti CES-messuilla älyhiusharjan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005031821.html