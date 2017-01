Facebook aikoo lisätä mainoksia: Kohta myös käyttäjä voi tienata

Digitoday

Facebook on alkanut testata mainosten lisäämistä myös videoiden keskelle, kertoo Recode-verkkolehti http://www.recode.net/2017/1/9/14211466/facebook-video-advertising-midroll nimeämättömiltä lähteiltä saamiensa tietojen perusteella.Tarkoituksena on, että videoiden julkaisijat voivat itse sijoittaa mainokset videoihinsa Facebookin hallintatyökaluilla. Ensimmäinen mainos voisi tulla 20 sekunnin katselun jälkeen.Facebook suunnittelee antavansa videoiden tekijöille 55 prosenttia mainostuotoista. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun videoiden julkaisijat voisivat ansaita Facebookissa.Tulonjakomalli on kopioitu YouTubesta, joka myös antaa 55 prosenttia videoiden mainostuloista videon julkaisijalle, Recode kertoo.Esimerkiksi urheiluseurat eivät aiemmin ole innostuneet jakamaan videoitaan Facebookissa, koska ne eivät ole voineet saada rahaa suosittujen videoidensa näytöistä. Viime vuonna Facebook tosin salli muutamien videojulkaisijoiden jakaa mainostajien sponsoroimia videoita.