Netin superbrändi myllerryksessä: Näin käy Yahoolle

Yhdysvaltalainen internet-yhtiö Yahoo tekee isoja muutoksia. Sen myyntiä on jo pitkään kaavailtu paikalliselle Verizon-operaattorille, mutta osia Yahoosta jää kaupan ulkopuolelle.Yahoon kautta maailman tunnettu brändi säilyy, korostaa muun muassa The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/09/yahoo-altaba-no-name-change-marissa-mayer -lehti. Yahoo-nimi siirtyy Verizonille myytävissä liiketoiminnoissa, joihin lukeutuvat esimerkiksi nettiportaali, hakukone, sähköpostipalvelu ja uutispalvelu. Yahoon omilleen jäävä osa vaihtaa nimeään ja siitä tulee Altaba.Asiasta kirjoittaa myös muun muassa TechCrunch https://techcrunch.com/2017/01/09/marissa-mayer-resigning-from-yahoo-board-as-company-renames-itself-altaba/ , jonka tiedot perustuvat Yhdysvaltain SEC-viranomaiselle annettuun raporttiin https://investor.yahoo.net/secfiling.cfm?filingID=1193125-17-5896&CIK=1011006 . Yahoo on pitämässä kiinni 15 prosentin osuudestaan kiinalaisessa Alibaba-yhtiössä ja 35,5 prosentin osuudestaan Yahoo Japanissa. Nämä aiotaan säilyttää Altaba-nimisessä sijoitusyhtiössä.Yahoon pitkään vaikeuksissa ollut toimitusjohtaja Marissa Mayer http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Marissa%20Mayer , jonka sukujuuret ovat hänen äitinsä kautta Suomessa, lähtee Altaban hallituksesta kaupan toteutuessa. Mayer ei silti ole vielä jättämässä paikkaansa Yahoon toimitusjohtajana. Hänen jatkonsa Verizonin alaisessa Yahoossa on epäselvä, mutta kesällä Mayer sanoi haluavansa jatkaa töitään myös kaupan jälkeen.TechCrunchin mukaan näyttää siltä, että Yahoon myynti Verizonille todella on etenemässä siitä huolimatta, että Yahoosta on viime aikoina paljastunut jättimäisiä tietomurtoja, joista yksi kosketti jopa yli miljardia käyttäjää http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000005007551.html Verizon on tosin saattanut harkita vaativansa hinnanalennusta 4,8 miljardin dollarin kauppaan, ja edelleen on mahdollista, että koko kauppa peruuntuu.Myös Yahoo, eli tuleva Altaba, myönsi SEC-raportissa, että tietoturvaongelmat voivat vaarantaa Verizon-diilin.