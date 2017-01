Lapsipornon määrä Ruotsissa rajussa kasvussa: ”Sellaisia määriä uskallan tuskin ajatella”

Digitoday

Ruotsissa annettiin vuoden 2015 aikana 119 tuomiota lapsipornorikoksista, mutta lapsipornon lataajia oli kaikkiaan noin 15 000, kertoo laaja Aftonbladetin http://anvandarna.story.aftonbladet.se/ ja Svenska dagbladetin dokumenttiprojekti.Tuomituista 20 sai vankeutta.Ruotsalaislehdet tunnistivat ja jäljittivät 72 miestä ja ottivat yhteyttä 33:een. 10 miestä antoi haastattelun. Joukossa oli muun muassa kirkon nuoriso-ohjaaja, pörssiyhtiön väliportaan pomo, toimittaja, it-ammattilainen sekä tuomittu seksuaalirikollinen.Kaikkiaan lehtien selvityksessä tutkittiin 7328 lataustapahtumaa ja 412 ip-osoitetta eli tietokoneen yksilöivää verkko-osoitetta.Ruotsin poliisin mukaan lapsipornoa ladattiin viime vuonna kaikkiaan 14 857 ruotsalaisesta osoitteesta. Vaikka nettiosoitteet eivät käänny suoraan käyttäjiksi, viranomaisten mukaan lataajia on suunnilleen näin paljon.Ruotsin poliisi myöntää, että tuomitut 119 lataajaa edustavat vain jäävuoren huippua. Käyttäjien todellista määrää on vaikea arvioida, koska monet salaavat verkkoviestintänsä.– Tiedämme, että heitä on todella paljon enemmän, sellaisia määriä, että uskallan tuskin ajatella, sanoo rikostutkija Kristin Bäckfors http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Kristin%20B%C3%A4ckfors Ruotsin poliisin tietoverkkorikoksia tutkivasta yksiköstä Aftonbladetille http://anvandarna.story.aftonbladet.se/chapter/15-000-laddade-ned-bara-119-domdes/ Poliisin mukaan lapsipornon määrä verkossa on kasvanut enemmän kuin koskaan. Syynä on muun muassa lainsäädäntö. Vaikka lapsipornovideoissa ja valokuvissa tehdään väkivaltaa lapsille, eivät he ole asianosaisia, kun joku syyllistyy videon tai kuvan lataamiseen. Ruotsin lain mukaan lapsipornon lataaja syyllistyy rikokseen valtiota, ei lapsia kohtaan.Aftonbladetin mukaan myös tuomiot lapsipornosta ovat lieviä. Enimmäistuomio lievästä lapsipornorikoksesta on kuusi kuukautta vankeutta, minkä voi saada myös esimerkiksi jumalanpalveluksen häiritsemisestä.– Pienet tuomiot, eikä asianosaisia. Silloin niiden tutkimista ei pidetä tärkeänä, ja niillä on riski joutua lopetetuksi tai vanhentua, sanoo rikoskomisario Anders Ahlqvist http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Anders%20Ahlqvist Ruotsin poliisista.