”Känninhallintaranneke” kyttää huomaamattomasti viinan juontia – käyttäisitkö tällaista?

Digitoday

”Tuli otettua eilen yksi liikaa” on hyvin yleinen toteamus. Tätä ongelmaa ollaan nyt ratkomassa älylaitteiden keinoin, kertoo Digital Trends http://www.digitaltrends.com/cool-tech/proof-alcohol-sensor/ Alkoholinkäyttöä seuraavia mobiilisovelluksia on ollut olemassa jo pitkään, mutta laitepuolella on ollut hiljaisempaa. Nyt amerikkalainen Milo Sensors on kehittänyt Proof-rannekkeen, joka valvoo omistajansa alkoholinkäyttöä. Laite mittaa alkoholimolekyylejä käyttäjänsä iholta ja toimii huomaamattomana promillemittarina.– Kun juomasi on loppumassa ja on aika miettiä seuraavan ostoa, on noloa kaivaa esiin puhallettava promillemittari, selittää Milo Sensorsin perustaja Evan Strenk http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Evan%20Strenk laitteen ideaa Digital Trendsille.Proof kytkeytyy älypuhelimeen useimpien rannekkeiden tapaan. Promillelukemien tarkistamisen ohella se mahdollistaa myös ”juomisen älykkään seurannan” – joka kääntynee suomeen parhaiten känninhallinnaksi.Ranneke antaa varoituksen värinällä, kun rattijuoppouden raja rikkoutuu tai hilpeää on siinä määrin, että luvassa olisi krapula. Sovellus laskee myös, milloin alkoholi on poistunut verestä.Proof ei osaa mitata alkoholimäärää suoraan omilla sensoreillaan, vaan siihen on asennettava 12 tuntia kestävä kertakäyttöinen ampulli. Nämä on ostettava erikseen.”Viinaranneke” ei liene yksiselitteisesti hyvä asia, sillä on helppo kuvitella sen jopa lisäävän alkoholinkäyttöä tietyissä tapauksissa. Tällainen voisi olla tilanne, jossa kohtuukäyttäjä ”saa luvan” rannekkeelta juoda lisää. On myös helppo kuvitella sosiaalinen tilanne, jossa ”kontrollirannekkeen” käyttämisestä voi syntyä nolo tilanne, jolloin se kääntyisi alkuperäistä huomaamattomuuden ideaa vastaan.Milo Sensorsin sivuillaan https://www.proofwearable.com/app julkaisemassa kuvassa näytetään myös promillevertailu kavereiden kesken, mikä mahdollistaisi myös juomakilpailut virallisilla mittaustuloksilla.Laite ei ole vielä myynnissä. Sen joukkorahoitus on määrä aloittaa alkuvuodesta, eikä sen hinnasta ole tietoa.