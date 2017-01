Windows 10:n tiedonkeruu muuttuu – näin käyttäjiä seurataan jatkossa

Digitoday

Microsoft on kertonut https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/10/continuing-commitment-privacy-windows-10/#goHKZsGJ53sryXGj.97 huhtikuussa ilmestyvästä Windows 10:n Creators Update -päivityksestä uusia tietoja. Niiden mukaan käyttöjärjestelmän yksityisyysasetukset ovat muuttumassa.Windows 10:n tiedonkeruu nosti laajan keskustelun käyttöjärjestelmän ilmestyessä. Jos käyttöjärjestelmä otetaan käyttöön oletusasetuksillaan, se kerää tietokoneesta tietoa hyvin laajasti, muun muassa listan laitteeseen asennetuista sovelluksista ja käyttäjän paikannus- sekä surffaushistorian.Nykymuodossaan yksityisyysasetukset on piilotettu hyvin huomaamattomiksi Windowsin käyttöönottoprosessissa, ja harva tekee käsisäätöjä. Tällöin lopputuloksena on hyvin laaja tiedonkeruu. Jatkossa Microsoft laittaa käyttäjän valitsemaan yksityisyysasetukset Windowsin käyttöönoton yhteydessä.Vanhat Windowsin käyttäjät laitetaan tekemään yksityisyysvalinnat käsin, kun Creators Update asennetaan tietokoneelle.Tiedonkeruun tasot myös vähennetään kahteen; perustasoon ja täyteen. Windows 10 ei edelleenkään mahdollista kaiken tiedonkeruun lopettamista tavallisille käyttäjille. Yhtiö kuitenkin vakuuttaa, että perusasetuksilla tietoa kerätään aiempaa vähemmän.Microsoft ei erittele kovin tarkasti, mitä tietoa kerätään. Yhtiön mukaan kyseessä ovat ”Windowsin toiminnan kannalta tärkeät tiedot”, joita ovat ainakin laitteen tekniset tiedot ja lista asennetuista ohjelmista.Yhtiö tuo käyttöön webissä toimivan yksityisyyden hallintapaneelin https://account.microsoft.com/privacy/about oman toiminnan tarkastelemiseksi ja yksityisyysvaihtoehtojen säätämiseksi. Täältä käsin on mahdollista tarkastaa oma selaushistoria sekä liikkeet kartalla. Googlella on myös käytössä vastaava palvelu http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000934577.html Tämänhetkiset asetuksesi voit tarkistaa ja muuttaa Windows 10:n asetusvalikon tietosuoja-alavalikosta.