Täysi farssi: Julian Assange antoi kysyä mitä vain – muttei juuri vastaillut

Vuotosivusto Wikileaksin perustaja Julian Assange http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Julian%20Assange järjesti tiistaina AMA (ask me anything)- eli ”kysy mitä vain” -kyselytuokion Redditissä https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/5n58sm/i_am_julian_assange_founder_of_wikileaks_ask_me/ , missä ihmiset saivat pommittaa häntä valitsemillaan kysymyksillä. Tapahtuman päällimmäiseksi kysymykseksi jäi, oliko koko tuokiossa mitään järkeä.Esimerkiksi Mashable http://mashable.com/2017/01/10/assange-reddit-ama/#oTiOo0ulXqqK Techly http://www.techly.com.au/2017/01/11/julian-assanges-reddit-ama-was-a-disaster/ ja Inverse https://www.inverse.com/article/26206-julian-assange-grilled-reddit-wikileaks-ties-russia-ama kirjoittavat Assangen pitkälti vaienneen niistä kysymyksistä, jotka oli äänestetty suosituimmiksi ja joihin siksi eniten kaivattiin vastauksia. Tai sitten vastaukset olivat lyhyitä tai epämääräisiä.Kysyjät kokivat jääneensä ilman selviä vastauksia esimerkiksi Assangen etiikasta, filosofiasta verrattuna yksityisyyttä suojelevaan Edward Snowdeniin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Edward%20Snowdeniin tai hänen internet-yhteytensä tilapäisestä katkeamisesta syksyllä.Nettipimennon takana oli Ecuadorin hallitus, mutta miehen hiljaisuus tuolloin herätti ensin salaliittoteorioita. Nyt Assange vastasi yhdellä sanalla, että syynä vaitonaisuuteen oli "diplomatia".Assange on viettänyt neljä ja puoli vuotta Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa ilman mahdollisuutta poistua sieltä. Ecuador on myöntänyt seksuaalirikoksista Ruotsissa syytetylle Assangelle turvapaikan, mutta hänet pidätetään, jos hän poistuu lähetystöstä.Assangelta kysyttiin myös muun muassa Wikileaksin väitetyistä yhteyksistä Venäjän hallitukseen. Assange kiisti suhteet, ja korosti Venäjän joutuvan tietopaljastusten kohteeksi siinä missä Yhdysvallatkin.Epätavallisesti Julian Assange ei vastannut moneenkaan kysymykseen Redditissä, vaan suorassa Twitch-videossa, jonka tallenteen voi yhä katsoa https://www.twitch.tv/reddit/v/113771480 . Jotkut epäilivät lähetyksen aitoutta, mutta Assange pyrki todistamaan videon aitouden muun muassa lukemalla tuoreita urheilutuloksia.Mashablen mukaan tarkimman vastauksensa Assange antoi selventääkseen väitettään, että he eivät suunnittele tietokantaa varmennetuista Twitter-käyttäjistä poliitikot ja journalistit mukaan luettuna.Taustalla oli WikiLeaks Task Force -tilillä julkaistu tviitti, jossa tietokannan sanottiin sisältävän myös käyttäjien perhe-, työ-, talous- ja asumistietoja. Viesti on sittemmin poistettu.Assange sanoi, että tiettyjä tietoja tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää vaikutusvaltaa Twitterissä omaavien ihmisten välisiä suhteita.Kaiken kaikkiaan Reddit-tuokio tuotti monelle pettymyksen.– Ollaksesi joku, joka väittää edustavansa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, vastauksesi täällä eivät vastaa näitä ihanteita. Lyhyitä yhden sanan vastauksia jättäen huomiotta olennaisia kysymyksiä, mikä tämän kyselytuokion pointti oikein on, kysyi yksi käyttäjä.