Suosittu pornosivusto: Yksi tapahtuma sai monet suomalaiset keskeyttämään katselun

Yhdysvaltalainen aikuisviihdesivusto PornHub on jälleen paljastanut viime vuoden käyttötilastojaan http://www.pornhub.com/insights/2016-year-in-review . Sivusto on ottanut tavakseen julkaista joka vuoden alussa laajan katsauksen edelliseen vuoteen sivuston verkkoliikenteen perusteella.Kaikkiaan sivustolla on vuoden aikana käynyt 23 miljardia kävijää, eli 64 miljoonaa vierailijaa päivässä. He ovat katsoneet yhteensä lähes 92 miljardia videota, eli 12,5 videota jokaista maailman asukasta kohti. Ajassa mitattuna PornHubissa videoita on katsottu lähes 4,6 miljardia tuntia.Eniten PornHubin käyttäjiä väkilukuun suhteutettuna löytyy aiempien vuosien tapaan Yhdysvalloista. Myös Pohjoismaat ovat tilastoissa edustettuna, sillä Islanti oli tässä tilastossa toisena, Norja seitsemäntenä ja Ruotsi yhdeksäntenä. Pronssisijalla oli Britannia.Suomalaiset ovat PornHubin käyttäjinä ilmeisesti keskivertoja, sillä Suomea ei juuri näy julkaistujen tilastojen kärjestä tai pohjalta.Mutta yksi tapahtuma on selvästi vienyt suomalaisten PornHubin käyttäjien huomion. Viime toukokuun 28. päivän iltana suomalaisten PornHubin katselu romahti yhdeksän prosenttia normaaliin lauantai-iltaan verrattuna. Syynä oli UEFA:n Mestarien liigan loppuottelu http://www.pornhub.com/insights/uefa-champions-league-final-2016 Real Madridin ja Atletico Madridin välillä.Maailmanlaajuisesti haetuimmat sanat PornHubin verkkosivustolla olivat lesbian, step mom ja MILF. Pornosivuston kaavioista paljastuu myös, että sanat MILF, lesbian ja cartoon olivat Suomessa keskivertoa suositumpia.Merkittävät maailman tapahtumat vaikuttavat myös pornohakuihin. Pokemon Go -peli julkaistiin Euroopassa 13. heinäkuuta, ja pornohaut pelin nimellä nousivat samana päivänä jopa 271 prosenttia. Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin Yhdysvaltojen presidentinvaalien voiton jälkeen sisältöhaut Trumpin perheenjäsenten nimillä nousivat PornHubissa jopa tuhansilla prosenteilla. Itse vaalivoittajan suosio PornHub-hauissa jäi alle 900 prosenttiin.