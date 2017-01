Windows 10 menee kohta automaattisesti lukkoon

Digitoday

Microsoft valmistelee Windows 10:een ominaisuutta, joka lukitsisi tietokoneen sen käyttäjän poistuessa laitteen ääreltä, kertoo Windows Central http://www.windowscentral.com/dynamic-lock-aims-keep-your-pc-secure-locking-your-pc-when-youre-no-longer-present Ominaisuus on viralliselta nimeltään ”dynaaminen lukko”, ja se on sisällytetty Windows 10 Creators Update -päivityksen esiversioon. Varsinainen päivitys ilmestyy huhtikuussa.Nykyisellään Windows-kone lukittuu itsekseen jonkin ajan kuluttua käytön lopettamisesta, mutta viive on useampia minuutteja. Tämä on enemmän kuin tarpeeksi pitkäkyntiselle tai pilailijalle temppujensa tekemistä varten.Automaattilukituksen takana oleva tekniikka ei ole toistaiseksi tiedossa. Se saattaa perustua esimerkiksi tietokoneen sensoreihin tai web-kameraan. Jälkimmäinen kuulostanee ainakin tietoturva-ammattilaisista pahalta, sillä moni teippaa nettikameransa piiloon salakatseluvaaran vuoksi. Ajatus jatkuvasti käyttäjäänsä tarkkailevasta kamerasta tuskin miellyttäisi monia muitakaan.Windows-koneen saa myös nykyisellään lukkoon saman tien painamalla Windows-näppäintä ja L-kirjainta samanaikaisesti.