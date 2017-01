Scifi-unelmasta tulossa totta – Airbus aikoo testata lentävää autoa

Digitoday

Lentävien autojen ajan pitäisi olla jo koittanut, jos joitakin tieteiselokuvia on uskominen. Vaikka taivaat ovat edelleen suhteellisen tyhjiä, kiinnostus asiaan kasvaa kuitenkin. Erinäisiä lentäviin autoihin keskittyneitä startup-yrityksiä on nähty, ja myös isot yhtiöt ovat heränneet asian suhteen. Airbus Group julisti maanantaina http://www.reuters.com/article/us-airbus-group-tech-idUSKBN1501DM , että se toivoo testaavansa lentävän auton prototyyppiä vielä tämän vuoden kuluessa. Tarkoitus on helpottaa kaupunkien ruuhkaongelmia itsestään lentävällä kulkuvälineellä, joka kulkee helikopterin tavoin.Viime vuonna yhtiö perusti teknologiaa tutkivan Urban Air Mobility -yksikön, joka etsii ratkaisuja ihmisten kuljettamiseen ilmateitse samaan tapaan kuin kyytipalvelut tekevät jo nykyään maassa.Tälle vuodelle kaavailtu testi koskisi yhden hengen lentävää autoa, mutta Airbusilla on suunnitelmia myös isommista versioista, joihin mahtuu useampi matkustaja.Airbus painotti myös, että lentävien autojen tulee olla puhtaita, jotta kaupunkien ilmansaasteongelmaa ei pahenneta entisestään.