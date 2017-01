Digitoday

Opera julkisti ihan erilaisen selaimen – panee netin käyttämisen uusiksi



Verkkoselaimet Operan Neon-selain on toiminnaltaan vahvasti totutusta poikkeava.

Opera Software -ohjelmistoyhtiö on julkaissut ladattavaksi täysin uuden Neon-nimisen verkkoselaimen, jonka yhtiö sanoo olevan kurkistus selainohjelmien tulevaisuuteen.



Uutuus on rakennettu Operan teknologialle, mutta se on toiminnaltaan hyvin erilainen kuin useimmat markkinoilla olevat selaimet.



Neonin aloitusnäkymä perustuu käyttäjän omaan taustakuvaan. Vasemmalla olevassa työkalupalkissa ovat tarjolla video- ja kuvanäkymät sekä latausten hallinta.



Päänäkymä rakentuu kuplista, ja usein käytetyt verkkosivut nousevat ylös. Auki voi olla samaan aikaan useita alinäkymiä, joista yhdessä voidaan toistaa videota ja toisella selata nettiä. Myös verkkosivuja voi olla auki useampia samaan aikaan, ja verkkosivuista voidaan tallentaa kuvia myöhemmin käsiteltäväksi.



Opera Softwaren mukaan Neon ei syrjäytä Operaa, vaan se toimii enemmänkin suunnannäyttäjänä. Osa Neonin ominaisuuksista löytää kuitenkin myöhemmin tiensä yhtiön päätuote Operaan.