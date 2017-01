Netflixin uhkapeli onnistui – katsojaluvut nousivat kuin raketti

Digitoday

Suoratoistoyhtiö Netflix on julkaissut viime vuoden tulosluvut http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3686496928x0x924415/A5ACACF9-9C17-44E6-B74A-628CE049C1B0/Q416ShareholderLetter.pdf (pdf), joiden mukaan se teki viime vuonna 187 miljoonaa dollaria voittoa 8,8 miljardin dollarin liikevaihdolla.Suoratoistopalvelulla on nyt 93,8 miljoonaa katsojaa. Yhtiö sai vuoden aikana 19 miljoonaa uutta asiakasta, kun vuotta aikaisemmin luku oli 17,4 miljoonaa.Lukujen valossa Netflixin valitsema uhkapelistrategia näyttää onnistuneen, tulkitsee BBC http://www.bbc.com/news/technology-38672837 Netflix otti suuren riskin, kun yhtiö alkoi toissa vuonna satsata vahvasti omiin tuotantoihin, ja samalla sen tarjonnasta poistui http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000984806.html satoja muiden yhtiöiden Hollywood-elokuvia.Netflixin omaa uutta tuotantoa edustavat muun muassa Stranger Things, The Crown, Black Mirror sekä Gilmore Girls -sarjan uudet jaksot. Nämä ovat katsottavissa yhtiön oman Netflix originals -brändin alla.Netflix sanoo julkaisseensa omia tuotantoja viime vuonna kaikkiaan 600 tunnin edestä. Tänä vuonna määrä on tarkoitus nostaa 1000 tuntiin 6 miljardin dollarin budjetilla.