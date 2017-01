”Pahinta mitä Nokia-puhelimelle voi tapahtua”: Näin pahasti ”tuhoutumatonta” 3310:tä ei ole murjottu ikinä

Digitoday

Tamperelaisen Lauri Vuohensilta http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Lauri%20Vuohensilta on toteuttanut eräänlaisen internetin titaanien taiston laittaessaan Nokia 3310:n hydraulisen prässin alle. Lauri sekä hänen vaimonsa Anni Vuohensilta http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Anni%20Vuohensilta vetävät YouTubessa suosittua Hydraulic Press Channel -kanavaa, jossa ovat testanneet prässin avulla muun muassa paperin taittelua sekä tuhonneet lukuisia esineitä kodinkoneista ja leluista kirjoihin ja keilapalloihin. Paperin taitteluvideoita https://www.youtube.com/watch?v=KuG_CeEZV6w on katsottu jo yli 12 miljoonaa kertaa. Timantin puristamista hydraulisessa prässissä https://www.youtube.com/watch?v=69fr5bNiEfc taas on katsottu yli 10 miljoonaa kertaa.Vuonna 2000 markkinoille tullut Nokia 3310 kuuluisa kestävyydestään, josta on tullut internetin kestovitsi. Netissä leviävissä meemikuvissa 3310:lla muun muassa murretaan ovia ja käytetään puhelinta moukarina. Nokia-puhelimen pudottaminen taas tuhoaa kokonaisia kerrostaloja.Tästä huolimatta Nokia 3310 jää tuoreessa YouTube-videossa https://www.youtube.com/watch?v=R0_C80w9wU4 kakkoseksi hydrauliselle prässille. Tavallisen puristusvoiman lisäksi tuhoa lisää prässiin kiinnitetty ja hehkuvaksi kuumennettu metallikappale.– Luulen, että tämä on pahinta, mitä Nokia-puhelimellesi voi tapahtua, Lauri Vuohensilta arvelee videolla.Nokia 3310 on asetettu hydraulisen prässin alle jo kerran aikaisemminkin. Viime vuoden maaliskuussa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001144094.html prässissä ei tosin ollut kuumaa metallia.Tuoreen videon kommenteissa kuitenkin arvellaan, että prässin alla olisi väärennös, sillä aito Nokia 3310 ei tuhoutuisi. Toisissa kommenteissa taas prässin vahvuus selitetään sillä, että se olisi tehty käytöstä poistetuista Nokia 3310 -puhelimista.