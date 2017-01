Kansalta murskatuomio: Trumpin tviitit ovat liikaa jopa omille

Digitoday

Huomenna Yhdysvaltain presidentiksi nimitettävä Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump ei saa kansalta kovin mairittelevia kannatuslukuja Twitterin käytöstään.NBC:n ja WSJ:n yhteiskyselyn mukaan 69 prosenttia yhdysvaltalaisista katsoo, että Trumpin Twitterin-käyttö on huono idea. He jakoivat kyselyn toteaman, että "viesteillä voi välittömästi olla tahattomia, merkittäviä seurauksia ilman niiden huolellista tarkistusta".26 prosenttia sanoi, että Trumpin Twitter-käyttö on hyvä asia. He hyväksyivät toteaman "se mahdollistaa presidentille suoran ja välittömän viestinnän kansalaisille".Jopa republikaaneista niukka enemmistö suhtautui kielteisesti Trumpin tviittailuun, joskin ero saattaa mahtua virhemarginaaliin.55 prosenttia kaikista vastaajista sanoi vastustavansa vahvasti tapaa, jolla Trump käyttää Twitteriä päätöstensä ilmoittamiseen ja omien mielipiteidensä ilmaisuun päivän uutisista.Donald Trump on tullut kuuluisaksi usein luultavasti hetken mielijohteesta julkaisemistaan Twitter-viesteistä eli tviiteistä. Hän on saanut aikaan harmia tviiteillään sekä ennen että jälkeen presidentinvaalien. Aivan viime aikoina hän on onnistunut muun muassa ärsyttämään Kiinaa http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000005030275.html ja uhittelemaan Pohjois-Korealle http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000005030278.html Trumpin tviitit ovat heilautelleet vahvasti myös yhtiöiden pörssikursseja.Hän ei ole lopettamassa Twitterin käyttöä. Päinvastoin hän aikoo jopa pitää kiinni omasta henkilökohtaisesta @realDonaldTrump-tilistään viestipalvelussa sen sijaan, että hän käyttäisi presidentin virallista tiliä.