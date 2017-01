Skandaali Ruotsissa: Faktantarkistaja kumosi oikeita uutisia, levitti valheita

Digitoday

Valeuutisia ja valheellisia väitteitä vastaan on perustettu uusia faktantarkistajiksi kutsuttuja palveluja. Esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla nämä palvelut kävivät läpi ehdokkaiden puheita ja listasivat niistä valheita ja puolitotuuksia.Ruotsalainen Facebookissa toimiva Mediekollen-sivu vie väärän tiedon levittämisen ja sen kumoamisen jo toiselle asteelle: Faktojen korjaajaksi esittäytyvä sivu on osoittautunut valesivuksi, ja sivu on kunnostautunut kumoamalla uutisissa kerrottuja tosiasioita valheellisilla väittämillä, kertoo The Guardian https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable -sanomalehti https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable Aftonbladetin toimittajan Anders Lindbergin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Anders%20Lindbergin mukaan http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2017/01/sagan-om-katerina-janouchs-vanner-pa-natet/ Mediekollen naamioi propagandan mediakritiikiksi.Sivu on saanut suurimman huomionsa ainoasta tapauksesta, jonka se väitti olevan totta. Ruotsalainen kirjailija Katerina Janouch http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Katerina%20Janouch väitti tsekkiläisen televisiokanavan haastattelussa, että Ruotsissa on yli 50 aluetta, mihin poliisit eivät uskalla mennä.Janouchin väitettä arvosteltiin Ruotsissa runsaasti, mutta Mediekollenin mukaan hänen väitteensä ovat totta. Todisteeksi sivu linkitti muun muassa mielipidekirjoituksia. Joka tapauksessa monet jakoivat Mediekollenin Facebook-päivitystä, muun muassa Janouch itse.Mediekollen perustettiin ilmeisesti samana päivänä, kun Janouchin antama haastattelu tyrmättiin Dagens Nyheter -lehdessä http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hynek-pallas-tv-intervjun-med-katerina-janouch-sprider-rykten-och-fordomar/ Muutaman päivityksen perusteella Mediekollen on myös Trump-myönteinen. Sivu on muun muassa kumonnut viime viikolla julkisuuteen tullutta raporttia, jossa väitettiin Venäjän keränneen Trumpista kiusallisia tietoja kiristystarkoituksessa. Monet uutismediat korostivat, ettei raportin väitteitä pystytä todistamaan.Mediekollen kuitenkin väittää, että raportti on peräisin 4chan-keskustelusivustolta, joka on tunnettu anarkistisesta ja laillisuuden rajoilla liikkuvasta sisällöstään, jonka totuudesta ei ole mitään takeita. 4chanin osallisuudesta ei kuitenkaan ole mitään todisteita, vaan raportin tekijänä on ilmeisesti luotettavana pidetty entinen Britannian MI6-tiedustelun agentti.Mediekollenin taustavoimista ei ole selvyyttä. Sen Facebook-sivun mukaan sen tekijöinä on joukko toimittajia, tiedottajia ja kulttuuritoimittajia, mutta todellisuudessa tekijänä saattaa olla vain yksi henkilö. Sivustolla on Facebookissa alle 900 tykkääjää.