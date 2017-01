Nyt se selvisi: Nämä asiat WhatsApp kertoo poliisille

Digitoday

Facebookin omistama WhatsApp ei ole kertonut julkisesti, mitä tietoja käyttäjistään se kertoo viranomaisille ja miten usein. Yhtiö ei esimerkiksi julkista viranomaisten tekemien tietopyyntöjen määrää, eikä kerro käyttäjälle, jos se esimerkiksi poliisin pyynnöstä selvittää hänen WhatsApp-käyttöään.Viime viikolla The Guardian -lehti ja tietoturvatutkija Tobias Boelter http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Tobias%20Boelter väittivät, että WhatsAppin käyttämästä salauksesta löytyy aukko, jota vakoilijoiden on mahdollista käyttää. WhatsApp kiisti väitteet http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005046979.html The Forbes -verkkolehti http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/01/22/whatsapp-facebook-backdoor-government-data-request/#3d412c0dce77 on selvittänyt asiaa oikeuden asiakirjoista, joista löytyy Yhdysvaltojen viranomaisten WhatsAppille tekemiä tietopyyntöjä.WhatsApp alkoi viime vuoden huhtikuussa salaamaan palvelussa välitetyt viestit lähettäjältä vastaanottajalle, eikä palvelu pysty itsekään avaamaan viestien sisältöä. The Forbesin mukaan WhatsApp-viestien sisältöjen saaminen on ilmeisesti ollut viranomaisille vaikeaa jo ennen salauksen käyttöönottoa, sillä WhatsApp ei tallenna viestejä järjestelmäänsä, paitsi jos niitä ei onnistuta välittämään perille. Myös toimittamattomat viestit tuhotaan 30 päivän jälkeen.Sen sijaan WhatsApp tallentaa käyttäjistä paljon muita käyttötietoja, jotka voivat paljastaa käyttäjästä paljon. Viranomaiset ovat pyytäneet WhatsAppilta muun muassa puhelinnumeroita, joihin joku tietty käyttäjä on ollut yhteydessä, ajankohtaa ja kuinka kauan yhteys on kestänyt.Lisäksi viranomaiset ovat halunneet tietää käyttäjien ip-osoitteita ja heidän puhelimiinsa liittyviä yksilöiviä tietoja. Jokaisella puhelimella on esimerkiksi oma MAC-osoite, josta iPhonen asetuksissa tosin käytetään nimeä Wi-Fi-osoite. Merkkisarjaa käytetään muun muassa WhatsApp-viestien ohjaamiseen.WhatsApp kertoo myös käyttöehdoissaan, että se tallentaa käyttäjien sijainti- ja yhteystietoja, jos käyttäjät ovat sen sallineet. WhatsApp myös jakaa yhteystietoja Facebookin kanssa, ellei käyttäjä ole estänyt sitä sovelluksen asetuksista http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001919161.html Palvelu ei kuitenkaan kerro, kuinka pitkäksi aikaa palvelu tietoja tallentaa, tai onko se välittänyt käyttäjien paikkatietoja viranomaisille.Erikoista on, että WhatsAppin emoyhtiö välittää suhteellisen avoimesti käyttäjien tietoja viranomaisille. Yhtiö julkistaa pari kertaa vuodessa raportin viranomaisten tietopyynnöistä.The Forbesin mukaan Facebook saattaa oikeuden pyynnöstä kertoa käyttäjistään myös paljon viranomaisille. Esimerkiksi viime joulukuussa New Yorkin poliisi epäili kahta naista kokaiinin hallussapidosta ja maahantuonnista. Tapauksen selvittämiseksi poliisi halusi tietää naisten yksityiset Facebook-viestit, yksityisyysasetukset, Facebook-salasanat, turvakysymykset ja vastaukset, valokuvat, päivitykset, tykkäykset ja muut toiminnot, yhteystietolistat ja jopa hylätyt ystäväpyynnöt.Facebook ei ole vastannut The Forbesille, kuinka se menetteli tämän tietopyynnön suhteen.