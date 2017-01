Suomen laajakaistoille halutaan hintakatto

Digitoday

Tarkoituksena on alentaa hintoja, joilla suuret operaattorit vuokraavat kuituverkkojaan. Nyt nämä tukkuhinnat ovat Viestintäviraston mukaan niin korkeat, että pienempien yritysten pääsy markkinoille on vaikeaa.Viraston mukaan myös kuluttajien laajakaistalasku saattaa pienetä.– Kun kilpailua saadaan aikaan, käyttäjillä on mahdollisuus valita palveluntarjoaja, ja kilpailu tuo tullessaan yleensä edullisempia hintoja, Viestintäviraston apulaisjohtaja Marja Lehtimäki http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Marja%20Lehtim%C3%A4ki sanoo.Lausuntokierroksella oleva ehdotus vaatii vielä EU-komission hyväksynnän. Viraston tavoitteena on saada tukkuhinnoille katto jo tämän vuoden aikana.