K18-peliarvostelu: Resident Evil 7: biohazard on täyttä kauhua

Sittemmin tilanne muuttui, eikä peleissä ollut hurraamista sen enempää kuin kauhuakaan. Resident Evil 7: biohazard kuitenkin pelastaa sarjan maineen ja tykittää hurjinta pelikauhua miesmuistiin.Resident Evil 7: biohazard on jopa niin onnistunut peli, että sitä rohkenee kutsua koko Resident Evil -sarjan parhaimmaksi, pelottavimmaksi seikkailuksi.Pelisarjan merkitystä populaarikulttuurin saralla ei voi vähätellä. Sen pohjalta on tehty muun muassa kokonaiset kuusi Resident Evil -elokuvaa, joista Apocalypsen soundtrackille muuten päätyi HIMin ja Nightwishin tuotantoa. Pelien pohjalta on tuotettu myös kirjallisuutta, sarjakuvia ja loputtomasti krääsää.Siinä missä Tomb Raider -elokuvien suosio ratsasti vahvasti pelien menestyksen rinnalla, Resident Evilit ovat kuitenkin pärjänneet kohtalaisesti omillakin, valkokankaallisilla ansioillaan. Tai ainakin Milla Jojovichin persoonalla. Elokuvat itse eivät ole olleet missään vaiheessa erityisen hyviä, mutta silti ne kaikki ovat tuottaneet voittoa monin verroin kustannuksiinsa nähden. Samaan ei monikaan pelielokuva ole pystynyt.Elokuvien menestys onkin ollut varmasti positiivista myös Capcom-pelitalolle, sillä Resident Evil -pelit itsessään ehtivät kurjistua välillä pahemman kerran kunnian päiviinsä verrattuna. Resident Evil 4:n (2005) jälkeen pelit ajautuivat suorastaan sivuraiteelle.Vaikka Resident Evil 5 (2009) myi noin kuuden miljoonan ja Resident Evil 6 (2012) yli kuuden miljoonan kappaleen verran ne siirtyivät kauas kauhupeliteemasta. Hiiviskelyn ja pelon tilalle on tullut räiskintää ja toimintaa.Vaikka linjanmuutos toimikin kaupallisesti, myös Capcomilla herättiin fanien tyytymättömyyteen. Resident Evil 7: biohazard onkin teemoiltaan valtava askel takaisin kohti juuria, vuonna 1996 ilmestyneen esikoispelin suuntaan. Vaikka toteutuksessa otetaankin iso askel pois sarjan tutuista tönkkökontrolleista ja siirrytään FPS-tyyliseen naamanäkökulmaan, niin kauhu, jännitys ja hyytävä pelko ovat jälleen etusijalla.Miten tässä on onnistuttu ja kuinka uusi seikkailu toimii? Se selviää katsomalla oheinen ISTV:n peliarvosteluvideo.