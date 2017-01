Verkkosivusto: Onko tässä jättimäinen Nokia-yllätys – kirjaimellisesti?

Digitoday

Internetin GFXBench-suorituskykymittaustietokantaan ilmestynyt laite voi hyvinkin olla tuleva Nokia-tabletti, kertoo Nokiaa seuraava Nokia Power User http://nokiapoweruser.com/probable-nokia-tablet-running-snapdragon-835-shows-up-on-gfxbench/ -verkkosivusto.GFXBench-tietokantaan on ilmestynyt todellinen supertabletti. Laitteessa on poikkeuksellisen kookas 18,4 tuuman näyttö 2560 x 1550 -tarkkuudella. Sitä pyörittää uutukainen Qualcommin kahdeksanydinsuoritin, joka toimii 2,2 gigahertsin kellotaajuudella. Grafiikkapiiri on saman valmistajan Ardeno 540.Myös laitteen kamerat ovat nettitietojen perusteella poikkeuksellisen järeät: 12 megapikseliä sekä edessä että takana. Keskusmuistia on 3,6 gigatavua ja tallennustilaa 52 gigatavua. Käytännössä tämä tarkoittanee 4 ja 64 gigatavun kapasiteettia.Laitteen käyttöjärjestelmä on uusin Android, eli myös Nougatina tunnettu 7.0.Laitteen tiedoissa ei käy missään ilmi Nokia-nimeä, joten sen alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Nokia-lisenssillä puhelimia ja tabletteja valmistava HMD Global on kuitenkin ilmoittanut tuovansa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000004890205.html laitteita ”kaikkiin hintapisteisiin”.Nokia-puhelimien ja tablettien takana olevasta HMD Globalista löytyy entisiä nokialaisia. Itse laitteiden valmistuksesta vastaa monikansallinen Foxconn.HMD on jo aiemmin ilmoittanut julkaisevansa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005040949.html Barcelonan MWC-messuilla mobiililaitteita. Yhtiö ehti jo julkaista keskisarjaa edustavan Nokia 6 -puhelimen Kiinan markkinoille.Puhelin-Nokia ehti julkaista yhden tabletin, lyhytikäiseksi jääneen Lumia 2520:n. Neljä tablettia jäi julkaisematta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001878997.html Tämän lisäksi yhtiöllä oli kehitteillä M510-tabletti jo vuonna 2001 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000742648.html , mutta sitä ei koskaan julkaistu.