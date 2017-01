Netflixin Android-sovellus sai näppärän uudistuksen

Digitoday

Netflix toteutti taannoin siltä ehkä eniten toivotun uudistuksen, ja mahdollisti sisältönsä osittaisen lataamisen laitteille http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000004888774.html myöhemmin katsottavaksi. Uudistus palveli ihmisiä, jotka viettävät aikaa kohtuuhintaisten nettiyhteyksien ulkopuolella tai esimerkiksi lentokoneessa.Nyt Netflix vie myönnytystä askeleen pidemmälle, sillä se antaa ladata sisältöjään myös Android-laitteen muistikortille sovelluksensa uusimmassa versiossa, kertoo The Verge http://www.theverge.com/2017/1/24/14374180/netflix-offline-downloads-android-sd-card Ominaisuus toimii siten, että sovellus kysyy ohjelman tallennuskohteen latausta aloitettaessa. Vaihtoehtona ovat laitteen oma massamuisti tai muistikortti.Aiemmin lataus onnistui vain laitteen sisäänrakennettuun muistiin. Syynä lienevät olleet tekijänoikeushuolet, sillä muistikortilla oleva sisältö olisi helposti siirrettävissä toiseen laitteeseen. Ongelma näyttää nyt olevan ratkaistu.Uutinen on hyvä etenkin edullisten ja vanhempien Android-laitteiden omistajille, koska näissä laitteissa massamuistin määrä on nykymittapuulla pieni. Vuosia vanhoja tabletteja näkee paljon.Netflixin mukaan lataus muistikortille ei ole kuitenkaan käytössä kaikilla Android-laitteilla. Yhtiö ei kuitenkaan erittele, mitkä puhelimet ja tabletit jäävät ilman ominaisuutta. Kaikissa Android-laitteissa ei myöskään ole muistikorttipaikkaa.The Verge muistuttaa myös, että offline-tilaan ladatut ohjelmat vanhenevat. Toiveikkaasti vuosi sitten ladattua sarjaa esiin kaiveleva käyttäjä saattaa siis kokea ikävän yllätyksen lentokoneessa.Sisältöjen vanhenemistahti on ohjelmakohtaista. Kaikki Netflix-sisältö ei myöskään ole ladattavissa.