Facebook-sovellukseen tulee todella näkyvä muutos – mitä sanovat käyttäjät?

Facebook on tekemässä suurta muutosta mobiilisovellukseensa, kertoo uutistoimisto Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-25/facebook-tests-stories-tool-in-latest-clone-of-rival-snapchat Yhtiö aikoo tuoda Snapchat Stories -toiminnosta tehdyn kopion mobiilisovellukseensa. Esikuvansa tavoin Facebook Stories tuo näkyville 24 tunnin ajaksi kuvia ja videoita, joita pystyy muokkailemaan ja tuunailemaan. Vuorokauden kuluttua ne katoavat näkyvistä.Muutos on myös näkyvä. TechCrunchin https://techcrunch.com/2017/01/25/facebook-stories/ mukaan toiminto asettuu suoraan Facebookin uutissyötteen yläpuolelle – vieden ison osan sovelluksen näkymästä.Temppu on jatkoa Facebookin aikaisemmin aloittamalle hankkeelle. Yhtiö toi viime vuoden lopussa Oma päivä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005003548.html -nimisen toiminnon Facebook Messenger -pikaviestimeen. Nyt Snapchat-klooni tulee kuitenkin osakin Facebookin pääsovellusta.Toimenpiteen niksi on siinä, että pääsovelluksen kautta Facebook tuo toiminnon enemmän tai vähemmän väkisin kaikille 1,8 miljardille käyttäjälleen. Näistä suurin osa ei ole koskaan Snapchatia nähnytkään, joten Facebook vetäisee tempulla maton kilpailijansa jalkojen alta. Snapchatin koko käyttäjäkunta on noin 150 miljoonaa.Snapchat valmistelee parhaillaan listautumista pörssiin. Facebook yritti ostaa yhtiön vuonna 2013 kolmella miljardilla dollarilla siinä kuitenkaan onnistumatta.Facebook testaa uutta ominaisuutta parhaillaan irlantilaiskäyttäjillä. Sitä odotetaan laajempaan julkaisuun myöhemmin.Facebook onnistui suututtamaan suuren osan Messenger-käyttäjiä Oma päivä -toiminnolla. Päivityksessä Messengeriin tuotiin näkymää ja käyttöliittymää dominoiva kamerapainike, minkä myötä ihmisten toivottiin alkavan jakaa sisältöä Omaan päivään.Bloombergille antamassaan lausunnossa Facebook ei maininnut Snapchatia. Facebookin mukaan muutos perustuu siihen, että ”ihmisten jakama sisältö on nykymuodossaan paljon visuaalisempaa kuin viisi tai vaikka vain pari vuotta sitten”.