Huippusuosittu minikone saa Googlelta yllättävää huomiota

Ei ole täysin selvää, kuinka ilahtuneita Raspberry Pin kimpussa puuhaavat hakkerit ovat suuren jenkkiyrityksen mukaantulosta – mutta Google haluaa mukaan ja isosti.Google kyselee harrastelijoilta, mitä he haluaisivat nähdä suositussa yhden piirilevyn Raspberry Pi -tietokoneessa. Verkkokyselyn http://magpi.cc/2jowItj perusteella Googlen harkitsemia työkaluja ovat esimerkiksi kasvojen ja tunteiden tunnistus, puheen kääntäminen tekstiksi ja luonnollisen kielen prosessointi.Yhtiö on kehittänyt paljon teknologiaa koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyen, Raspberry Pi -säätiö huomauttaa blogissaan https://www.raspberrypi.org/blog/google-tools-raspberry-pi/ . Googlen osaaminen käsittää muun muassa robotiikkaa, esineiden internetiä, puettavaa teknologiaa ja kodin automaatiota.Työkalut on tarkoitus tarjota harrastelijoille tämän vuoden aikana, jotta he voivat käyttää pikkuruista tietokonetta entistä monipuolisempien projektien alustana.Google ei vielä halunnut kertoa yksityiskohtia aikomuksistaan, kun BBC http://www.bbc.com/news/technology-38742762 kysyi asiasta. Sen myötä myös yhtiön motiivit Raspberryn tukemiseksi ovat toistaiseksi hämärän peitossa.Google ei ole ensimmäinen jättiyhtiö, joka on iskenyt silmänsä Raspberry Pihin. Myös Microsoft on julkaissut http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001884191.html Windows 10:stä kevytversion minikoneelle. Yleensä Raspberry Pitä pyöritetään erilaisilla Linux-varianteilla.