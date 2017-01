Mac-myynti romahti – sössikö Apple bisneksensä ihan itse?

Digitoday

Applen Mac-tietokoneiden toimitukset kauppoihin valahtivat kymmenen prosenttia viime vuonna, 9to5Mac https://9to5mac.com/2017/01/23/mac-sales-declined-nearly-10-last-year-as-lenovo-dell-and-others-gained-ground/ lainaa Bloombergin analyytikkoja. He lukivat IDC:n tilastoista, että Apple putosi maailman viidenneksi suurimmaksi pc-toimittajaksi, kun se vielä vuonna 2015 oli neljäntenä.Applen edellä ovat Lenovo, HP, Dell ja Asus. Ne kaikki nauttivat kasvusta oletettavasti juuri Applen kurimuksen takia. On spekuloitu http://www.cio.com/article/3161040/consumer-electronics/why-did-mac-sales-decline-10-in-2016.html , että Apple on itse syypää pudotukseen pitämällä Mac-malliston päivitykset vähissä viime vuonna. Ostajat eivät halua maksaa isoa hintaa tietokoneista, jotka eivät edusta uusinta uutta, eikä Apple ole kertonut selvästi, koska se aikoo Maceja päivittää.Applen Mac-myynti kuitenkin kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä luultavasti lokakuussa julkaistujen MacBook Pro -tietokoneiden voimalla.Niissä tosin oli ohjelmallinen vika, joka esti arvostettua yhdysvaltalaislehteä Consumer Reportsia ensin suosittelemasta koneita. Apple keksi vikaan korjauksen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005043668.html vasta tammikuussa.Bloombergin analyytikot ehdottavat Applelle vetoavun etsimistä Kiinasta, missä kasvava keskiluokka voisi olla avuksi Mac-myynnissä.