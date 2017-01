Ruudulle ei paljon tilaa jää: Tältä näyttävät Messengeriin tulevat mainokset

Digitoday

Facebook on tuomassa mainokset Messenger-pikaviestiohjelmaansa, kertoo TechCrunch https://techcrunch.com/2017/01/25/facebook-messenger-begins-testing-ads-and-theyre-big/ Mainokset – tai ”sponsoroidut tarinat”, kuten Facebook niitä kutsuu – ilmestyvät pikaviestimen päänäkymään ja peittävät siitä suuren tilan. Mainoksissa on kookas kuva, tekstiä sekä linkki mainostajan sivuille.Linkin klikkaaminen tekee eri asioita mainostajasta riippuen: Se saattaa antaa lisätietoja tai liittää klikkaajansa osaksi mainostajan palvelua.TechCrunch luonnehtii uudistuksen tekevän Messengeristä ”aiempaa käyttäjäepäystävällisemmän”, sillä päästäkseen muihin näkymiin ruutua on kelattava käsin. Yhtiö vakuuttaa, että mainoksia ei kuitenkaan näytetä kesken keskustelujen.Ominaisuutta testataan pian käyttäjillä Australiassa ja Thaimaassa. Koska kyse on testistä, se ei välttämättä pääty lopulliseksi ominaisuudeksi. Tämän ratkaisee pitkälti se, miten käyttäjät mainoksiin suhtautuvat ja klikataanko niitä.Yhtiö on muokkaamassa sovelluksiaan perinpohjaisesti uusiksi, sillä sen aikomuksiin kuuluu tuoda Snapchatilta kopioitu Stories-toiminto osaksi pääsovellustaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005061787.html