Tilaatko tavaraa Amazonista? Tästä ohjelmasta voi olla paljon iloa

Amazon.com-verkkokauppa on taistellut vääriä arvosteluja vastaan, mutta ongelmalta voi suojautua myös proaktiivisesti. Jos ei luota omaan kykyynsä haistaa potaska kaupan lukemattomien tuotearvostelujen seassa, on aika turvautua ulkopuoliseen apuriin.Fakespot-nimisestä verkkopalvelusta on kirjoittanut muun muassa Cnet https://www.cnet.com/how-to/spot-fake-amazon-reviews-with-fakespot/ -uutispalvelu https://www.cnet.com/how-to/spot-fake-amazon-reviews-with-fakespot/ . Ilmaiseen ja vain englantia ymmärtävään työkaluun syötetään haluttu tuotesivu Amazonissa, ja palvelu analysoi tuotteesta annettujen arvostelujen laadun.IS Digitoday testasi Fakespotia GoPro Hero5 Black -kameran tuotesivulla Amazon.comissa. Fakespotin mukaan http://fakespot.com/product/gopro-hero5-black urheilukameran yli 300 arvostelusta jopa 40 prosenttia on huonolaatuisia.Muista kuitenkin, että Fakespotin ajoittain armottomat lyttäykset eivät välttämättä tarkoita, että itse tuote on huono.Joskus tuote voi todella ansaita useita ylistäviä arvosteluja nopeassa tahdissa. Vaikka arvostelut olisi annettu väärin motiivein, eivät ne välttämättä ole epätarkkoja.On epäselvää, miten helposti Fakespot leimaa arvostelun huonoksi. Siihen käytetään kuitenkin useita kriteerejä, joihin lukeutuvat muun muassa arvostelijan käyttämä kielioppi, koneppiminen ja se, onko arvostelija julkaissut samasta yhtiöstä muita arvosteluja tai ovatko hänen arvostelunsa aina yltiömyönteisiä.Verkkosivun ohella Fakespotin saa selainlaajennuksena Chromeen, Firefoxiin ja Safariin ja myös mobiilisovelluksena Androidille ja iOS:lle.Palvelu tukee muun muassa Amazon.com-, Amazon.co.uk-sivustoja, mutta ei esimerkiksi Saksan Amazonia, jota myös suomalaiset usein käyttävät.