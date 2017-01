K18-peliarvostelu: The Forest nostaa karvat pystyyn – ”Todella pelottava”

Digitoday





















Pelejä myydään nykyisin yhä useammin täysin keskeneräisinä, jonka vuoksi ne harvoin ovat läheskään hintansa veroisia.Ensimmäisen persoonan näkökulmasta kuvattu selviytymiskauhupeli The Forest on kuitenkin piristävä poikkeus sääntöön.Toisin kuin monet alfavaiheessa julkaistut early access -pelit, The Forest on keskeneräisyydestään huolimatta täysin pelattava. Se sisältää runsaasti mielekästä tekemistä niin yhdelle pelaajalle kuin isommalle porukallekin.Kauhun ja jännityksen lisäksi lisäksi peli tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet rakenteluun ja itsensä toteuttamiseen. 15 euroa ei ole tästä lystistä liikaa pc:llä. Muille laitteille peliä ei ole.The Forest ei ole mikään uutuuspeli. Ensimmäinen alfaversio ilmestyi jo kesällä 2014, mutta nelihenkinen indiestudio Endnight Games on vienyt sitä määrätietoisesti eteenpäin. Se lupaa vielä paljon uutta tekemistä, ja päivityksiä julkaistaan viikoittain.Pelin alussa matkustajakone tekee pakkolaskun saarelle, jonka ympäristö korkeine havupuineen muistuttaa pohjoisamerikkalaista metsää. Pelaajan ryömiessä ulos koneen hylystä paikalle ilmestyy mystinen, punaisella maalilla päällystetty mies, joka nappaa pelaajan lapsen mukaansa.Sitten poimitaankin jo kirves ja ryhdytään tutkimaan saarta.Ensin täytyy rakentaa nukkumapaikka ja suoja luonnonvoimia vastaan, sitten tehdä tulet. Hengissä pysyäkseen täytyy tietysti myös metsästää eläimiä tai poimia marjoja. Puhdasta juomavettäkin on löydettävä.Pian käy ilmi, että saari on kaikkea muuta kuin autio. Metsään on pystytetty karmaisevia, ihmisen ruumiinosista kasattuja toteemipaaluja. Mieleen hiipii klassikkoelokuva The Blair Witch Project.Sitten, aivan yhtäkkiä, pusikosta hyppää eläimellisesti karjuva muukalainen.Saarta asuttaa ihmisiä syövä kannibaaliheimo, joka suhtautuu pelaajaan aluksi lähinnä uteliaasti.Mikäli heimolaisille kuitenkin näyttää kaapin paikan ja tehostaa sanomaansa lyömällä kirveellä, käyvät kannibaalit aggressiivisiksi. Sen jälkeen näiden partiot piinaavat jatkuvasti, oli yö tai päivä.Pelin kuumottavin anti löytyy maan alta, jossa kulkee useita toisiinsa kytkeytyviä luolastoja.Luolissa piilee suuri osa pelin tärkeistä esineistä – etenemisvihjeistä, paremmista varusteista ja sen sellaisista – mutta myös kuumottavimmista tilanteista ja vaarallisimmista vihollisista. Niiden syvyyksistä löytyy myös vastaus pelin mysteeriin: missä on pelaajan lapsi, kuka hänet ryösti ja miksi lentokone putosi?Valmiiksi rakennettua reittiä tai varsinaisia tehtäviä pelissä ei kuitenkaan ole, vaan pelaaja saa edetä fiilispohjalta.Yksin pelattuna peli on parhaimmillaan todella pelottava.Kehittäjien mukaan metsän kauhun pääsee kokemaan myöhemmin myös Oculus Rift -virtuaalilasien läpi.– Jos Amnesia: The Dark Descent on kuumottavuusasteikolla 11, niin tää on 8, kommentoi pelaaja ensimmäistä kertaansa metsässä.2–8 hengen porukassa pelaaminen taas on hauskaa, mutta pelottavuus vähenee huomattavasti.Useamman pelaajan työpanoksella on mahdollista rakentaa todella nopeasti kokonaisia kyliä, massiivisia ansarakennelmia ja huikeita hirsilinnoja saleineen ja makuuhuoneineen.Kaikki tarvittava löytyy maastosta: tukit, kepit ja kivet. Tältä osin peli muistuttaakin Minecraftia.Jos Don’t Starven ja Rustin tyylinen metsässä selviytyminen ryyditettynä kauhulla kiinnostaa, on The Forest kokeilun arvoinen lisä pc-pelaajan pelikirjastoon.