K18-peliarvostelu: Aikamatka vuoden 1988 Tokioon - gangstereita ja komediaa

Ne ovat näet tarinoita väkivallasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, että myös huvittavista kommelluksista ja päätähuimaavista käänteistä.Parhaimmillaan Yakuzat ovat myös suoranaisia kulttuurishokkeja, matkoja vieraaseen maailmaan ja sen arkeen jollaista tavallinen turisti ei näe.Vuonna 2005 julkaistu ensimmäinen Yakuza-peli oli haaste myös Sega-peliyhtiölle, jolle ajatus japanilaiseen yhteiskuntaan monin tavoin vaikuttavista yakuza-rikollisjärjestöistä oli kova pala purtavaksi.Yakuza-rikollisjärjestöt kun eivät ole mitään moottoripyöräjengejä, vaan niillä on todellista vaikutusvaltaa.Sega päätyikin esittelemään peliään oikeille yakuza-järjestöille, ja sai näiltä hyväksynnän peli-idealleen. Kuvitelkaapa moista länsimaihin. Eipä tainnut Electronic Arts kysyä sen enempää Yhdysvaltain kuin Italian mafioilta lupaa Godfather-pelien tekemiseen. Mutta kaukaisessa idässä eletään eri tavoin.Se näkyy myös uusimmassa Yakuza 0 -pelissä, tavallistakin kärjistetymmin. Peli näet sijoittuu vuoteen 1988. Länsimaissa, kuten myös Japanin 80-luvulla elettiin toisenlaisessa maailmassa, sekä kulttuurillisesti että teknologisesti. Ei ollut kännyköitä, vaan viestintä hoitui hakulaitteilla ja puhelinkopeista.Tämä menneen Japanin kuvaaminen on aikamatkaavalle pelituristille lumoavaa ja suorastaan koukuttavaa, samoin kuin ihmisten käytöstapojen ja yleisen kulttuurin seuraaminen.Yakuza 0:n hämmentävin puoli on silti sen päättömyys. Mitä tahansa saattaa tapahtua, koska tahansa. Kulman taakse kurkistaessaan avautuu aina vain uusia, aina vain omituisempia sivutehtäviä ja tarinoita joiden parissa saa nauraa naamansa märäksi. Tällaista hulluutta ja käsittämättömiä, täysin puskista tulevia logiikan loikkia ja sivuraiteille ajautumista ei läntisissä videopeleissä nähdä.Samalla myös pelin synkempi näkökulma rikollisen alamaailman lakeihin ja tapoihin on lumoavaa. Hierarkiat ovat selvät eikä johtajille sanota vastaan, mistä tietenkin saadaan peliin väkevää draamaa ja jännitettä, kun pelaaja ei suostukaan enää tottelemaan sokeasti.Lisää Yakuza 0.sta ISTV:n oheisessa videoarvostelussa - katso ja ihastu!