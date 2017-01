”Tulee lopettaa käyttö välittömästi” – Suomessakin vaarallisia akkuja HP:n tietokoneissa

Digitoday

Tietokonevalmistaja HP vetää pois markkinoilta kannettavien tietokoneidensa akkuja tulipalo- ja palovammavaaran vuoksi.Takaisinveto koskee osaa HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- ja HP Pavilion -kannettavia, joita on myyty vuoden 2013 maaliskuun ja vuoden 2016 lokakuun välillä. Myös tuona aikana ostetut vaihtoakut saattavat olla vaarallisia.– Asiakkaiden tulee lopettaa ohjelman piirissä olevien akkujen käyttö välittömästi. Asiakkaat voivat jatkaa kannettavien tietokoneidensa käyttämistä ilman akkua yhdistämällä kannettavan tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen, ohjeistaa HP verkkosivuillaan.HP ilmoittaa toimittavansa korvaavan akun asiakkailleen veloituksetta.Helpoin tapa tarkistaa oman akun vaarallisuus on käyttää HP Battery Program Validation Utility -apuohjelmaa, jonka voi ladata yhtiön verkkosivulta https://h30686.www3.hp.com/#tab=id1 . Toinen tapa on syöttää oman tietokoneen tiedot samalla verkkosivulla olevalle lomakkeelle.HP kommentoi asiaa hyvin niukkasanaisesti. Yhtiön edustajan Ilta-Sanomat Digitodaylle antaman lausunnon mukaan alle 1 prosentti kolmen ja puolen vuoden ajanjakson aikana toimitetuista akuista on vaarallisia.HP ei kommentoi, paljonko vaarallisia akkuja Suomeen on toimitettu. Yhtiön mukaan maailmanlaajuiseksi ilmoitettu yhden prosentin luku pätee myös Suomeen.Yhtiö korostaa myös, että vaaralliset litium-ioniakut ovat Panasonicin eivätkä HP:n itsensä valmistamia. AnandTech http://www.anandtech.com/show/11068/hp-recalls-over-100000-batteries -verkkosivuston mukaan vaarallisia akkuja olisi kaikkiaan yli 100 000 kappaletta. Tähän lukuun ei sisälly 41 000 akkua, jotka HP veti takaisin jo viime kesänä.